Gobierno de Alfaro Actúa en Agravio de Derechos de Trabajadores

Conforman Sindicato Nacional de Trabajadores de Servidores de la Nación

Las Malas Condiciones Laborales a las que se han Enfrentado Datan de Años, sin Embargo, se han Recrudecido con la Actual Administración Emecista, Critica Marcela Martínez Sandoval

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Para exigir justicia laboral y a su vez alzar la voz por el mal actuar del gobierno de Jalisco y sus dependencias, en detrimento de sus derechos, diversos sindicatos saldrán a marchar hoy 1 de mayo en la ciudad.

Líderes de diversos grupos de trabajadores o agrupaciones de la sociedad señalaron también que ante las constantes violaciones a sus derechos laborales es que conformaron el Sindicato Nacional de Trabajadores de Servidores de la Nación, con la finalidad de exigir mejores condiciones de trabajo.

A decir de la secretaria de este nuevo sindicato, Marcela Martínez Sandoval, las malas condiciones laborales a las que se han enfrentado datan de años, sin embargo, estas se han recrudecido con la actual administración, de ahí la necesidad de generar una agrupación que pugne por los derechos de todos los trabajadores.

“Hicimos este sindicato a nivel nacional para pedir el mínimo de derechos laborales. Sí estamos muy atrasados en cuanto a derechos laborales, entonces, este es el fin de este sindicato. Les pido a nuestros compañeros que mañana (hoy) nos apoyen en la marcha, que no tengan miedo, son derechos laborales y que los esperamos mañana, que recuerden que la unión hace la fuerza”.

Entre las irregularidades en sus condiciones laborales se encuentra el que a muchos trabajadores no se les respetan los horarios de trabajo, no hay vacaciones, no tienen derecho a basificarse y tampoco a liquidación.

Por otro lado, líderes sindicales señalaron de forma general que un claro ejemplo de violaciones a los derechos laborales es el caso del sistema de pensiones, con el saqueo de sus recursos sin que se les respete como trabajadores.

Cuauhtémoc Peña Cortés, secretario general de la Federación General de Trabajadores , expresó que el diagnóstico negativo de este sistema data desde hace seis años, con los gobiernos de Movimiento Ciudadano (MC), pues el saqueo continúa a pesar de que hay diversos recursos en su contra para no tomar lo que es de los trabajadores.

Quien también se sumará a esta marcha será el colectivo de familiares de desaparecidos Luz de Esperanza. Héctor Flores, uno de sus integrantes, expresó que se suman para alzar la voz por la justicia laboral y por sus desaparecidos, sobre todo por las reformas que están pendientes en Jalisco.

“Nos unimos para exigir la justicia laboral. Tenemos que irnos a juicio de declaración especial de ausencia, para poder parar los cobros por ejemplo del Infonavit, para que las familias que tengan un familiar desaparecido y tengan un crédito hipotecario, no pierdan su patrimonio”.

La manifestación contemplada para hoy saldrá de la glorieta de La Normal hacia el centro histórico de Guadalajara.