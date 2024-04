Firman Candidatos Acuerdos en el IEPC

Por la Integridad Electoral y la Vida Cívica Estatal

Las candidatas y el candidato a la gubernatura de Jalisco firmaron el Acuerdo por la Integridad Electoral y la Vida Cívica Estatal, con la finalidad de comprometerse a respetar las reglas del actual proceso e informar de forma respetuosa sus propuestas.

Este acuerdo fue impulsado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) y también contempla impulsar la paz, incluir activamente a mujeres y grupos vulnerables en igualdad de condiciones competitivas y respetar los resultados electorales.

Claudia Delgadillo, de la coalición Sigamos Haciendo Historia por Jalisco, además de firmar el acuerdo, criticó al Instituto Electoral de Jalisco.

“Fui convocada por el IEPC para firmar un acuerdo de civilidad con la candidata y el candidato enemigos de los programas sociales y la transformación de Jalisco. La democracia implica a las candidaturas, pero también al árbitro electoral quien está obligado a generar condiciones de imparcialidad en la contienda. El IEPC nos ha quedado a deber al ser omiso ante un flagrante hecho de violencia política en razón de género en el pasado debate. Por eso, pedí a la presidenta del organismo,

aula Ramírez, que se comprometiera con la equidad firmando las siguientes exigencias, porque como mujer, ella sabe el difícil camino que todas tenemos que atravesar para salir adelante por mérito propio en un mundo de hombres”, criticó Delgadillo.

El candidato a la gubernatura de Jalisco por Movimiento Ciudadano (MC), Jesús Pablo Lemus, recalcó la importancia de las candidaturas e instó a no temer al debate y contraste de ideas.

“No debemos de tener miedo al contraste de las ideas, debemos acudir a cada una de las universidades donde nos invitan, estar presente en los organismos empresariales para que escuchen nuestras propuestas de frente. No escondernos, no evitar ese contraste de las ideas, simple y sencillamente porque probablemente en el fondo no exista una propuesta bien fundamentada”, afirmó.

Dijo que se necesitan discutir propuestas de forma abierta sin recurrir a las descalificaciones y destacó la tendencia favorable de las encuestas hacia su candidatura.

“Cuando existe desesperación, cuando existe una caída constante en la voluntad popular, siempre se va esgrimir, a descalificar (…) a la autoridad electoral; por el contrario, yo no solamente no voy a descalificar esta autoridad electoral, sino que cuentan con absolutamente todo mi respeto y respaldo”, sostuvo.

Laura Haro Firma También

La candidata a la gubernatura de Jalisco por el PRI-PAN-PRD, Laura Haro Ramírez, firmó también este acuerdo. En su intervención, la tricolor destacó la importancia de impulsar la seguridad entre los aspirantes de los distintos niveles de gobierno, ya que se trata de uno de los procesos electorales más complejos y violentos de la historia.

También, y justo como lo ha hecho desde el inicio de las campañas, la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco volvió a exhortar a sus contrincantes Pablo Lemus y Claudia Delgadillo (Morena) a realizarse los exámenes de control de confianza a los que ella ya se sometió bajo la convicción de ser transparente con la sociedad jalisciense.

Refirió que la ciudadanía y las autoridades harán su parte para erradicar la crisis de estado, por lo que los actores políticos deben poner todo su empeño para que el proceso electoral actual sea exitoso y se haga valer, de forma segura, la voluntad de millones de ciudadanos.