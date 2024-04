Laura Haro Firma Compromisos con Habitantes de Ojuelos

En Materia de Salud, Educación, Infraestructura y Empleo

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Al garantizar que ella será la principal aliada del campo en la zona Altos, la candidata a la gubernatura de Jalisco por el PRI-PAN-PRD, Laura Haro Ramírez, firmó una serie de compromisos con habitantes del municipio de Ojuelos, en el que se comprometió a llevar una serie de beneficios en materia de salud, educación, infraestructura y empleo en caso de ganar las elecciones.

En su gira por el interior del estado, de cara a las elecciones del 2 de junio, la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco se reunió con simpatizantes para detallar parte de sus propuestas de campaña.

Con la compañía de varios candidatos a otros cargos por la misma coalición, la tricolor expresó su compromiso para con los sectores más vulnerables de la sociedad como las mujeres jefas de familia y amas de casa, a quienes ayudará con su propuesta “salario rosa”, un apoyo económico para reconocer a quienes se dedican a sacar a sus familias adelante.

“Las mujeres que son amas de casa o cuidadoras de algún familiar no son reconocidas y ya llegó la hora. Se creará el gran proyecto del salario rosa, un salario para reconocer, un salario para que ustedes traigan dinero en la bolsa y jamás falte la comida en la mesa del hogar, porque el trabajo en casa también es trabajo, no es perder el tiempo. Yo me la voy a jugar con todo, con las mujeres, y sobre todo con quienes más lo necesitan”.

Respecto a los compromisos firmados para con el municipio, la candidata aseguró que construirán el mejor Ojuelos que haya existido, ya que en su administración se encargarán de abastecer de medicamentos, médicos especialistas y ambulancias al Hospital Comunitario de la zona y los centros de salud, en aras de que todos tengan acceso al derecho de salud.

También, añadió, gestionará un módulo universitario de la Universidad de Guadalajara; otorgarán apoyos al campo para la adquisición de semilla mejorada, técnicas de recolección de agua y cabezas de ganado; rehabilitarán los caminos rurales de acceso a las comunidades; generarán fuentes de empleo con la iniciativa privada; e instalarán unidades y centros deportivos en las comunidades del municipio con la finalidad de garantizar a sus habitantes una vida más digna.

“Ojuelos es un municipio muy importante, un municipio de primera, que recibe mucho de nuestros hermanos migrantes, y eso no se ve reflejado ni en las calles, ni se ve reflejado en los servicios, ni en que hoy tengamos agua, no se ve reflejado. Y eso no puede ser, porque en Jalisco no pueden existir municipios de primera o municipios de quinta, eso no existe”.