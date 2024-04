Urgen Generar Justicia Social

Chema Martínez se Reunió con Mujeres Empresarias

Por Rafael Hernández Guízar

Es necesario que en Guadalajara se trabaje por generar justicia social, señaló ayer el candidato a la presidencia municipal tapatía por la coalición Juntos Sigamos Haciendo Historia por Jalisco, José María Chema Martínez.

Durante su reunión con la asociación de mujeres empresarias, el candidato de la coalición integrada por los partidos Morena, del Trabajo, Verde Ecologista, Futuro y Hagamos, destacó la importancia de “trabajar juntos, hombro con hombro, con la finalidad de generar una ciudad digna”, especialmente accesible para todos.

“La justicia social es un piso mínimo que permite que en igualdad de circunstancias todos podamos acceder a una oportunidad”, dijo.

Chema Martínez resaltó que más allá de partidos y posturas políticas, se trata de encontrar puntos de encuentro por el bien de la ciudad, y sus habitantes; por ello resaltó que su estrategia de gobierno denominada Primero los Barrios, busca que en Guadalajara haya seguridad, ambiente sano, vivienda digna y servicios públicos de calidad.

“Nuestra comprensión como Morena es ver cómo somos los jaliscienses, en qué creemos, y sobre todo tenemos que pararnos, no en una marca, si no en lo que somos (…) un político es una persona y si es una persona que no tiene principios, no tiene límites. Siempre tienen que estar los principios con las causas”, agregó el morenista.

En otro orden de ideas, el candidato visitó las colonias Lomas del Paraíso y Huentitán como parte de las visitas que realiza para la promoción del voto. De nueva cuenta la inseguridad y la mala dotación de los servicios públicos fueron el punto de partida para los reclamos sociales y los compromisos por parte del candidato y también diputado de Morena.