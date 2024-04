Dos Meses sin Elevadores en Hospital 46 del IMSS

“No es Cualquier Lugar, es un Hospital y Deben Estar Funcionando”

Por Rafael Hernández

Continúan sin funcionar los elevadores del Hospital 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Guadalajara.

En reiteradas ocasiones, usuarios del nosocomio, familiares de los derechohabientes y hasta el mismo personal, han solicitado ayuda, y señalado ante medios de comunicación que los elevadores de esta unidad médico familiar, no están funcionando, algo que pone en seria desventaja a los pacientes, personas de la tercera edad y con discapacidad.

“Pues no sirven, ya tiene mucho tiempo así, y yo digo que es el colmo que en un hospital no están funcionando los elevadores, porque se necesitan, porque aquí la gente viene sintiéndose mal, no es que vengan de fiesta, la gente se siente mal y está enferma y necesita los elevadores para poder subir y bajar”, dijo uno de los entrevistados.

Desde hace ya bastante tiempo, en las puertas de los elevadores fueron colocadas unas calcomanías de color amarillo con letras en blanco y en negro. “Temporalmente fuera de servicio… Mantenimiento en curso. Disculpe las molestias estamos invirtiendo en su seguridad”, dicen los letreros que impiden la apertura y cierre las puertas.

Para los familiares de los pacientes que acuden al Hospital 46 del IMSS, resulta bastante molesto que los elevadores no están funcionando, ya que deben subir y bajar una gran cantidad de escaleras para llegar a consulta, a la farmacia y a los diferentes servicios que se ofrece en este sitio que cuenta con un presupuesto federal asignado para su mantenimiento.

“Claro que resulta muy molesto, si tienen un presupuesto para arreglar los elevadores y arreglar la clínica no lo están haciendo, aquí lo que se tiene que trabajar es precisamente para que se aplique el dinero, y que esté en buenas condiciones, como digo yo, por Dios es un hospital, no es cualquier lugar, es un hospital y debe de estar funcionando”, criticó al entrevistado.

Desde hace ya al menos dos meses, los elevadores definitivamente dejaron de funcionar, paulatinamente se habían estado cerrando para su uso algunos, pero al momento, no sirve ni uno solo.