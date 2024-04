Promete Chema Martínez Salud Mental Gratuita Para Tapatíos

Crearía la Línea de Atención “Saludablemente”

Agregó que la Atención Psicológica es Definitiva, y que Para Ello, Habrá Centros Especializados

Por Rafael Hernández Guízar

En Guadalajara habrá salud mental adecuada y gratuita para los tapatíos, prometió ayer José María Chema Martínez, el candidato a la presidencia municipal tapatía por la coalición Juntos Sigamos Haciendo Historia por Jalisco.

En rueda de prensa, el también diputado local, destacó que de llegar a la presidencia municipal, no sólo impulsaría servicios públicos adecuados y de calidad, sino que además, trabajaría por un “medio ambiente sano”, y que daría paso a la creación de una línea de atención denominada “Saludablemente”.

Indicó que es urgente que se rescate el oriente de la ciudad, debido a que los últimos gobiernos municipales que han estado a cargo del partido Movimiento Ciudadano (MC), lo tienen en el abandono.

“Queremos recuperar la dignidad de lo que nos es común, lo público, y no vamos a hacer negocio con ello. Nosotros no robamos, no mentimos, y no vamos a traicionar a quienes hoy son la mayoría, las personas de nuestra ciudad”, dijo.

Y siguió: “Para lograrlo, estamos incorporando tres dimensiones en el eje de Barrios Dignos: Derechos Humanos, colonias y barrios, y derecho a la ciudad”, dijo.

Agregó que la atención psicológica es definitiva, y que para ello, habrá centros especializados.

“Vamos a tener centros de atención de salud mental, con el aprovechamiento de los espacios que son propiedad del ayuntamiento y que nos permitirán tener presencia en las colonias y barrios de nuestra ciudad, como lo son, los mercados públicos y los módulos de policía. Se adaptarán los espacios para que puedan ser espacios de atención a la salud mental”.

Lo anterior, iría acompañado de una línea de atención en crisis denomina “Saludablemente”.