Delgadillo Espera Pronta Resolución Contra el “Violentador” Lemus

Denuncia por Violencia Política

Asegura que su Casa no Vale 60 mdp, Como Difundieron Emecistas en Redes Sociales

Por Rafael Hernández Guízar

Claudia Delgadillo González, la candidata a gobernadora por la coalición Juntos Sigamos Haciendo Historia por Jalisco, anunció que llegará a fondo en su denuncia por violencia política.

La querella fue interpuesta por ella misma contra su similar del partido Movimiento Ciudadano (MC) Pablo Lemus Navarro, al tiempo que dijo ayer en rueda de prensa, que su casa no vale 60 millones de pesos como se difundió en redes sociales por una denuncia presentada en la Fiscalía Anticorrupción en su contra por un grupo de candidatas del MC.

“Estoy esperando la resolución, espero tener certeza, pero sé que ahora quien resuelve de más de mil 500 quejas sólo ha resuelto ocho; espero que por tratarse de quien va a ser su próxima gobernadora resuelva de manera inmediata, es un tema que no estaré tolerando, un tema que ha sido lastimoso, que no sólo me ha afectado a mí, yo tengo una hija de 22 años, y a todas luces este violentador (Pablo Lemus Navarro) ha afectado a mi familia, que es mi hija”, indicó.

Claudia Delgadillo se refirió a la denuncia presentada en su contra donde se le acusa de tener dos propiedades que en suman 68 millones de pesos, querella que fue presentada en la Fiscalía Anticorrupción por un grupo de candidatas y diputadas del partido MC en días pasados.

Dijo que “una de ellas” –sin decir su nombre-, le llamó por teléfono para disculparse por el video difundido en redes sociales, donde las mismas apoyan a la diputada Claudia Salas, quien presentó de forma directa la querella.

Restituyen candidaturas

Por otra parte, ayer mismo en la rueda de prensa, se anunció la restitución de 54 candidaturas que se habían interrumpido por determinación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) del Estado de Jalisco.

Leonel Cota, enlace nacional de la alianza Sigamos Haciendo Historia, anunció que el IEPC restringió dichas candidaturas alegando la falta de registro por diversos pretextos, sin embargo, y con un mes de retraso en la campaña, los municipios que logran tener candidatos de Morena son:

Amacueca, El Grullo, Hejúcar, La Huerta, Cañadas de Obregón, Pihuamo, Jamay, Ejutla, Ayotlán, Mexticacán, Encarnación de Díaz, Teocaltiche, Villa Purificación, Magdalena, Cuauhtitlán de García Barragán, Valle de Juárez, Santa María de los Ángeles, Huejuquilla el Alto, Villa Hidalgo, Tonila, y Ququío.

Para el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se restituyeron 22 candidaturas a presidentes municipales: Zapotlanejo, Cocula, Autlán de Navarro, Ixtlahuacán del Río, Villa Corona, Hostotipaquillo, Poncitlán, Huachinango, Ojuelos, Atenguillo, Mascota, Talpa de Allende, San Ignacio Cerro Gordo, San Sebastián del Oeste, Cabo Corrientes, Concepción de Buenos Aires, Cuauhtla, Ocotlán y Tamazula de Gordiano.

Para Partido del Trabajo (PT) serán restituidos en los municipios de Poncitlán, San Miguel el Alto, Tapalpa, y Techaluta de Montenegro.

Al partido Futuro, se le restituyó la candidatura para las presidencias municipales de Tuxpan, Zacoalco de Torres y Amatitán. Y finalmente, al partido Hagamos se le dio la candidatura al municipio de Tonaya.