En el Abandono, Pasos Peatonales de Hidalgo y la Calzada

Gobierno Tapatío Ignora a Comerciantes que Exigen Reparaciones

Por Rafael Hernández

En pésimas condiciones se encuentra la avenida Hidalgo, casi al cruce la calzada Independencia, en el centro de Guadalajara.

Esta avenida desde hace varios meses presenta severos daños en los pasos peatonales que conectan la avenida tanto con la calzada Independencia, como con los callejones de la Plaza Tapatía, algo que han exigido vecinos y comerciantes que se arregle, sin que hasta el momento los hayan escuchado.

“Vea nada más que cochinada de calle, y eso que estamos aquí en el centro. Que sería si la calle estuviera en otro lado, eso es lo que le debía de haber arreglado Pablo Lemus, pero no hizo ni madre, nada más anduvo valiéndole madre todo, haciendo campaña, para eso llegó a la presidencia de Guadalajara, para hacer campaña y quiere ser gobernador. ¡Qué pinche vergüenza!”, criticó uno de los entrevistados.

Desde hace varios meses, unos tubos que fueron puestos como barrera de contención para que los peatones puedan caminar seguros ante la velocidad fuerte que alcanzan los vehículos por la entrada a un paso a desnivel, están destruidos.

Vecinos y comerciantes de la zona exigieron a las autoridades municipales que se haga algo respecto a la inseguridad que se vive por la exposición de los peatones a un inminente accidente, hacer atropellados por la alta velocidad que alcanza en los carros y lo fácil que es subirse a la banqueta en este lugar.

“Pero no nos hacen caso, eso es lo que nos da tanto coraje, que estamos aquí en el centro, que estamos enseguida de San Juan de Dios, que estamos a un lado de unas oficinas del Ayuntamiento, que aquí por esta misma avenida está el Ayuntamiento, y aquí nadie hace nada, aquí yo creo que si no nos organizamos los vecinos para poner los pinches tubos esos otra vez, no va pasar nada”, agregó el entrevistado.

He llamado fue urgente a las autoridades municipales para que se haga algo a este respecto, pues además, está a sólo dos calles del mercado Libertad, mejor conocido como San Juan de Dios, una zona altamente turística, muy visitado por extranjeros y comerciantes.