Abandonan Obra en el Centro

“Cómo Quieren Rescatar el Centro si Mantienen Obras Eternas”

Por Rafael Hernández Guízar

Como zona de batalla quedó la calle Capulalpan del sector Hidalgo, en el centro de Guadalajara.

Una obra abandonada desde hace varios meses en la que supuestamente se cambiaría la tubería, y se arreglaría el pavimento, mantiene intransitable esta calle que se encuentra a un costado del parque Morelos, lugar en donde los vecinos y comerciantes están desesperados por las omisiones del Ayuntamiento de Guadalajara.

“Si no hacen nada por arreglar esto rápido, no sabemos qué vamos a hacer, aquí ya los negocios cerraron, y no se puede entrar por aquí, uno tiene que dejar el vehículo a una, dos, o hasta tres cuadras para poder entrar, entonces no sé cómo quieren rescatar el centro si mantienen obras eternas, porque vaya usted a ver cuántos trabajadores hay”, dijo uno de los molestos comerciantes de la zona.

Esta calle está a un costado de la Secretaría de Salud Jalisco, un lugar que desde hace tiempo está supuestamente en reparación por las autoridades municipales, pero que parecen no tener fin.

Quienes vendían comida por este lugar, de plano desistieron debido a la enorme cantidad de tierra que a diario se tenía, y que hacía imposible que hubiera salubridad.

Ante esta situación, los robos se han incrementado, y por ende, el comercio en general se vino abajo.

Los comerciantes del sitio están sumamente desesperados, muy molestos con las autoridades municipales, pues se les dijo que la obra no duraría más de un mes, y por desgracia, van cuatro meses ya sin que terminen al menos de reemplazar los tubos de drenaje.

Además, se llenó de grafiti, y en definitiva, quienes tenían un negocio, ven lejana la posibilidad de regresar a tener clientela suficiente para mantener los altos costos que representan las rentas en este sitio.