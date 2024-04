Señalan que Cableado Afecta Líneas de Energía

Dejan sin Servicio a un Domicilio por Corto Circuito

Por Rafael Hernández Guízar

De nueva cuenta causa problemas el exceso de cables en los postes de la ciudad.

Fue el caso de una vivienda ubicada sobre la calle Sierra Morena, finca marcada con el número 1104, del sector Libertad, en donde se vivió un grave problema por un cortocircuito ocasionado, dicen afectados, por el montón de cables que hizo contacto con las líneas de electricidad que llegaban a este domicilio.

“Fue como a las tres de la tarde, que de pronto tronó ahí en el poste, y entonces me hizo un corto enorme, yo ya le hablé a los de la Comisión (Federal de Electricidad), y no han venido arreglar, pero aquí lo que más me molesta es que está el montón de cables. Ya les dije yo a los señores de la empresa Megacable que vengan y quiten esto, porque me está causando problemas pero no hacen caso, entonces si no vienen a más tardar el lunes, mire señor yo voy a cortar los cables”, advirtió la afectada.

Y es que por más que ha dado reportes tanto al Ayuntamiento, como a la misma empresa proveedora de televisión por cable, una gran cantidad de cables siguen en este lugar, muchos de ellos desconectados, y que ya no prestan el servicio a nadie, algo que, según las disposiciones municipales en Guadalajara, representa ya algo prohibido.