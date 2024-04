Acapulco no Está Solo, Vamos a Hacer un Segundo Piso de la Reconstrucción

“Vamos a Llegar el Primero de Octubre al Palacio Nacional”, Anunció Claudia Sheinbaum

Acapulco, Guerrero, a 19 de abril de 2024.- El pueblo de Acapulco y de Guerrero no está solo, está de pie y será mejor que antes del huracán OTIS, aseguró la candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena, PT y PVEM) a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su visita a esta entidad, donde presentó parte de los proyectos estratégicos que tiene planeadas para construir el segundo piso de la Cuarta Transformación en la región.

“Acapulco no está solo, Guerrero no está solo, que tengan la certeza de que vamos a continuar con la Cuarta Transformación, que vamos a apoyar a Acapulco, que no lo vamos a dejar solo, que vamos a hacer un segundo piso de la reconstrucción, que vamos a apoyar a todo Guerrero, porque como dijo Guerrero: ‘En Guerrero, la patria es primero’ y el pueblo de Guerrero es orgullo de la República, es orgullo de todo México”, manifestó.

Al respecto, Sheinbaum Pardo reconoció que si Acapulco está de pie es gracias a su gente solidaria y guerrera, así como a un Presidente humanista como Andrés Manuel López Obrador, que nunca los dejó solos y los sigue acompañando después de la tragedia.

“Que lo sepa Guerrero, que lo sepa el país completo y que lo sepa el mundo: Acapulco está de pie, gracias a un presidente humanista que nunca dejó solo a Acapulco, que acompañó a cada familia y la sigue acompañando, que ha acompañado a empresarios, a comerciantes, pero sobre todo, gracias a un pueblo que lleva el nombre de este estado, un pueblo Guerrero que nunca se rinde, un pueblo solidario, un pueblo que saca siempre adelante a este estado y al país”, agregó.

Por ello anunció proyectos estratégicos para Guerrero, principalmente de conectividad e infraestructura carretera como son la ampliación de la carretera Toluca-Tejupilco-Coyuca de Catalán-La Unión-Zihuatanejo; la carretera Cuautla-Tlapa-Marquelia; y ampliar toda la carretera que va por la costa, desde Oaxaca, en Salina Cruz hasta Zihuatanejo.

Asimismo, señaló que se dará más apoyo al campo y se llevará a cabo la recuperación de un plan económico que en su momento implementó el general Lázaro Cárdenas. “Hubo un plan que hizo el General Lázaro Cárdenas para Guerrero, una parte de Michoacán y una parte del Estado de México y ese plan lo vamos a recuperar para una inversión integral para toda esta zona que saque adelante a todo el estado de Guerrero”, anunció.

Recordó que la única opción para garantizar la continuidad de los programas sociales es la 4T y se comprometió que cuando llegue a Palacio Nacional, seguirá gobernando con los principios del Humanismo Mexicano.