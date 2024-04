Exigen Restaurar Glorieta Independencia

Tiene Daños por Grafiti y Fuego

“Se Andan Gastando el Dinero en Tonterías, Ahorita Principalmente en la Campaña del Presidente (Municipal), ya ves que Quiere ser Gobernador”

Por Rafael Hernández

Uno de los monumentos más emblemáticos de Guadalajara se encuentra en franca decadencia.

Se trata de la glorieta de la Independencia, ubicada sobre la calzada Independencia, una zona altamente transitada por el turismo, y que desde hace meses se ha ido a pique.

Primero, la glorieta fue vandalizada sobre las losas de cantera que se encuentran como recubrimiento de la base del monumento, hay varias rayas de grafiti, y hace unos días, le prendieron fuego, pero nadie ha hecho nada por restaurarlo.

“Es el colmo que es un monumento tan bonito y tan importante como este se encuentra así. Dígame si no es el colmo, porque en otros lugares bien que arreglan las cosas, no fueran las monas feas esas que están por Lázaro Cárdenas, porque eso hasta fue noticia, pero aquí nadie voltea a ver las cosas, no sé si es porque está sobre la calzada Independencia y piensan que aquí hay puro pobre, pero todo esto es Guadalajara, eso es lo que debería estar atendiendo el presidente Pablo Lemus, y no andar de campaña”, indicó uno de los vecinos entrevistados quien prefirió el anonimato.

Y es que en varias ocasiones vecinos y comerciantes de la zona han hecho extensiva su preocupación y molestia a las autoridades municipales por el vandalismo que ocasionó severos problemas en este sitio, sin embargo simplemente no hay respuesta.

“Lo que queremos es que lo arreglen, debería de ser prioridad para las autoridades, pero se andan gastando el dinero en tonterías, ahorita principalmente en la campaña del presidente, ya ves que quiere ser gobernador. Pablo Lemus no hizo nada por nosotros, y nosotros tampoco vamos a hacer nada por él, así que el que se quedó de presidente en turno debería de hacer algo”, dijo el entrevistado.

El llamado se ha hecho en redes sociales, de manera directa con los encargados de la superintendencia del centro histórico de Guadalajara, así como también en la página oficial del Ayuntamiento y del mismo Pablo Lemus. La respuesta ha sido nula.