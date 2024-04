Anuncian Nuevo Candidato a la Alcaldía de Pihuamo

Coalición Fuerza y Corazón por Jalisco

José Antonio Cárdenas fue Presentado por el Presidente del PRI en Jalisco, Antonio Padilla

Por Elizabeth Ríos Chavarría

El presidente del PRI en Jalisco, Antonio Padilla, anunció la nueva designación de un candidato a la presidencia municipal de Pihuamo; José Antonio Cárdenas será el nuevo contendiente abanderando la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, conformada por el partido tricolor, así como con el PAN y PRD.

A decir del líder partidista, la decisión se tomó junto con los integrantes de la planilla de Pihuamo, por lo que aseguró que, en honor a su compañero asesinado, el PRI va a ganar de manera contundente las elecciones en este municipio.

Cabe recordar que hace poco más de un mes asesinaron al alcalde con licencia de Pihuamo, Humberto Amezcua Bautista, quien buscaba la reelección para el mismo cargo. Si bien las investigaciones continúan, hasta el momento no se sabe mucho referente a este hecho que ha sido condenado, en más de una ocasión, por integrantes del PRI.

“Con esta decisión se reitera el compromiso con la comunidad de este municipio y con los ideales que en vida compartió nuestro amigo Humberto, por lo que se reitera que José Antonio Cárdenas representará dignamente los valores de unidad, servicio y progreso que tanto caracterizan a nuestro partido”, expresó el PRI Jalisco mediante un comunicado.

Critica al Estado por Nula Seguridad

Por otro lado, y a través de sus redes sociales, el presidente del PRI Jalisco lamentó la postura del gobierno de Jalisco luego de que reclamara que la administración de Enrique Alfaro, una vez más, les negara protección a integrantes del partido ante el clima de inseguridad que se vive sobre todo ahora con el proceso electoral cada vez más cerca.

“Dice el secretario de Seguridad que no acredité que estamos en riesgo. ¿Qué quiere, que lleve una narcomanta? Por eso en Jalisco este es el sexenio con el mayor número de asesinatos y somos el estado número uno en desaparición forzada, porque este gobierno no previene. Pura burocracia e indolencia. No cabe duda, gobiernan con el hígado y no con la cabeza, por eso el estado está en llamas”, aseveró.

Cabe recordar que el martes pasado, el líder tricolor informó que el gobierno de Jalisco le negó protección, a pesar de que el INE turnó el caso al gobierno estatal. Mencionó que tras las amenazas y ataques que han recibido candidatos del PRI, es que informó al Instituto Nacional Electoral con la finalidad de solicitar protección.

“Hoy, las autoridades de Jalisco nos notificaron que no aceptan brindarnos protección. No cabe duda, este gobierno es ineficaz e indolente, a los jaliscienses nos han dejado solos”, afirmó en su momento.