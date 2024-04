Xóchitl Gálvez se Desmarca de Lemus

Ya se Presentaron Denuncias por Publicidad, Asegura

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Tras señalar que incluso ya se presentaron denuncias al respecto, la candidata a la Presidencia de la República por Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, negó estar detrás de los espectaculares en el estado que piden el “voto útil” por ella y Jesús Pablo Lemus.

De visita en un evento con simpatizantes en San Pedro Tlaquepaque, la candidata de la coalición entre el PRI-PAN-PRD detalló que las denuncias se presentaron ante las autoridades electorales en contra de quien resulte responsable por estos anuncios, en los cuales se pide prácticamente un voto diferenciado para ella y el candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la gubernatura de Jalisco.

“Parece que hay para Claudia, parece que hay para mí, parece que hay nombre y apellido de quien los pone. Yo no estoy detrás de estos espectaculares. Estaré atenta, pero yo no lo estoy pagando, nosotros ya pusimos una denuncia de que no tenemos nada que ver con esos espectaculares. La verdad de las cosas es que ya uno no sabe en esto, pero yo a lo que invito a los jaliscienses es a que voten por mí”, dijo Xóchitl Gálvez.

En este sentido, la candidata presidencial invitó a la ciudadanía a ver las condiciones en las que viven las personas del campo, así como la sequía, la falta de agua y el abandono en salud, debido a los malos gobiernos actuales, de ahí la insistencia porque el 2 de junio la apoyen con el voto a su favor.

Por otro lado, Gálvez Ruiz pidió a su contrincante de Morena, Claudia Sheinbaum, a dejar de encubrir al ministro en retiro Arturo Zaldívar e investigarlo, ante los señalamientos que han caído sobre él sobre presunta corrupción al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Yo creo que más bien el ministro Zaldívar tiene que explicarle a los mexicanos por qué está pasando lo que está pasando. Y Claudia Sheinbaum, más que alcahuetearlo, debería exigir que se investigue”, sentenció.

Además, negó las acusaciones de Zaldívar en torno a que Norma Piña, presidenta de la corte, sea su brazo político. Incluso señaló que no se ha reunido con ella desde que esta última tiene el cargo.

“¿Les digo una cosa? Nunca me he reunido con Norma Piña. Nunca me he reunido con ella desde que es ministra presidenta de la corte. La felicité por Twitter. He hecho comentarios positivos, pero se los digo a los ojos, nunca me he reunido”.

Ayer por la tarde, en compañía de Laura Haro, candidata a la gubernatura de Jalisco por esta misma alianza, se reunió con simpatizantes a quienes dirigió un mensaje para dar a conocer, entre otras cosas, parte de sus propuestas de campaña en caso de ganar las elecciones el 2 de junio.

La Rechazan en el CUCEA

Con gritos de “fuera Xóchitl” y “CUCEA no te quiere”, estudiantes de CUCEA de la Universidad de Guadalajara (UdeG) despidieron a la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, luego del diálogo que sostuvieron en el Auditorio Central del CUCEA.

Entre algunas pancartas estaba el reciente dicho sobre el patrimonio de Claudia Sheinbaum y si no tener casa propia es para estar “buey”.