Alfaro Presume Inversión Federal y Estatal de 17 mil mdp Para Agua

Sin Intervención, la Presa Calderón no Podría Seguir Enviando Agua AMG

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Si no se hubiera invertido en infraestructura hoy el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) no tendría garantizado el acceso al agua, aseguró el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.

En un video, que difundió en sus redes sociales, el mandatario estatal presumió los 17 mil millones de pesos que invirtió su administración junto con el gobierno federal. Dijo que de no haberse hecho el plan de abasto de agua para la metrópoli en los últimos cinco años, la presa Calderón no podría seguir enviando agua a la ciudad.

“Si no hubiéramos hecho lo que hicimos, hoy se hubiera secado la presa Calderón y hubiera afectado a casi un millón de habitantes en el Área Metropolitana de Guadalajara. Si no se hubiera invertido en las acciones para articular todo el sistema de presas del Río Verde, hoy la presa Calderón llegaría a su nivel del 18 por ciento y ya con eso no podría enviar agua a Guadalajara como sucedió en el 2021”.

Detalló que gracias al acueducto El Salto-Calderón, las obras de bombeo y distribución dotan de 1.3 metros cúbicos de agua más en la actualidad, aunque será en julio cuando la capacidad aumente a 3 metros cúbicos tras la conclusión de las obras en las subestaciones que realiza la CFE.

Señaló que si se hubiera seguido con la inercia que llevaba en su momento la presa Calderón, hoy -al igual que en 2021- estaría seca. Aseguró que como la urgencia era librar tres años de sequía, con todo el sistema y la presa El Zapotillo en 2025 no se tendrán problemas de abasto de agua.

“Para quienes han querido hacer un pronóstico catastrofista, lo que podemos decir es que gracias al trabajo que hicimos, hoy no tenemos ese riesgo. Y si bien es cierto que la presa Calderón está hoy en un punto de almacenamiento del 25 por ciento de su capacidad, la realidad es que si no hubiéramos hecho esto, hoy no estaríamos al 18 por ciento con la presa sin capacidad de enviar agua de Guadalajara”.

Recordó que la ciudad cuenta con una red de abastecimiento que se conforma de varias fuentes extraídas de Chapala, presa Calderón y un sistema de pozos. Chapala es la fuente de abasto principal, la cual sostiene un nivel del 40 por ciento de su capacidad, el cual se recuperará con el próximo temporal de lluvias.