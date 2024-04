MC Exhorta a Llevar Proceso Electoral en paz

“En Jalisco Estamos Acostumbrados a Tratarnos Civilizadamente”

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Provocadores profesionales de Morena fueron los que agredieron a simpatizantes naranjas, el domingo pasado, que acudieron a apoyar a la candidata a la alcaldía de San Pedro Tlaquepaque en un debate con sus demás contrincantes; fueron vándalos quienes generaron toda esta violencia, aseveró el coordinador de Movimiento Ciudadano (MC) en Jalisco, Manuel Romo Parra.

De cara a la trifulca que se generó el domingo pasado entre las porras de Morena y MC, el coordinador de emecistas hizo un llamado a los partidos políticos a comportarse con civilidad, pues lo que ocurrió fue reprobable y para nada abona al ambiente electoral que se desarrolla en la actualidad.

“Lo que vimos ayer (domingo) no es un hecho aislado, es una estrategia sistemática que observamos de la gente de Morena. En Jalisco no estamos acostumbrados a ser ese tipo de campaña, pero vemos cómo han estado trayendo esas prácticas que vienen desde la Ciudad de México, donde Morena en todos los estados ha tenido conflictos. Hemos visto que incluso en sus asambleas de delegados hasta balazos hay. Entonces, no es de extrañar que hoy vengan a provocarnos”, según el emecista.

Mencionó que la semana pasada se vio algo similar en Tlajomulco y denunció que han observado cómo es que candidatos de MC han sido perseguidos para caer en provocaciones, por lo cual exhortó a llevar un proceso en paz, ya que tienen evidencias de que en hechos como el del domingo fueron personas encapuchadas, vinculadas a Morena, quienes iniciaron con las agresiones que suscitaron varios heridos.

“En Jalisco estamos acostumbrados a tratarnos civilizadamente. No queremos las prácticas de Morena, importadas desde el centro de la Ciudad de México. Estamos a favor de las ideas, de los debates, pero no aceptamos, de ninguna manera, las provocaciones que Morena está impulsando (…). Lo que sucedió el día de ayer (antier) es una llamada de alerta constante y que tenemos que tener el cuidado de no caer en la provocación”, enfatizó.

En este pronunciamiento estuvieron candidatos a varias alcaldías de la zona metropolitana, por lo que Citlalli Amaya, quien busca reelegirse por Tlaquepaque, rechazó los actos violentos y mencionó que ya se presentaron dos denuncias debido a las heridas que sufrieron algunos militantes emecistas.

“Reprobamos todo acto de violencia, pero sobre todo quiero decirle a la militancia de Movimiento Ciudadano de San Pedro Tlaquepaque que se sientan tranquilos, que se sientan seguros, que somos más los buenos, que seguiremos luchando todos los días para seguir encontrando las soluciones de lo que la ciudadanía necesita. Está más que claro que Morena y la candidata no tienen propuestas. Está más que claro que su elemento central está basado en la confrontación”.

Morena culpa a MC

En conferencia de prensa, el candidato al Senado de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Carlos Lomelí, culpó a MC de la gresca: “Condenamos los diferentes actos de violencia y guerra sucia que Movimiento Ciudadano ha ejercido durante este proceso electoral. Su miedo y desesperación pone en evidencia la fuerza de Morena en nuestro estado. No nos distraeremos de nuestro objetivo: la transformación de Jalisco”.

Lomelí fue tajante en señalar que debe haber una investigación a fondo para determinar quiénes fueron los perpetradores de dicha agresión, lo que atribuyó a una “desesperación de Movimiento Ciudadano ante la baja electoral”, además de utilizar notas periodísticas, grupos de choque, incluso a presuntos pacientes un centro de rehabilitación.

“Exigimos una investigación federal a fondo de estos hechos. La violencia no puede seguir siendo la nota en este proceso electoral”, destacó Lomelí.