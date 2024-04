En Plena Campaña, Alfaro da Incremento a Burócratas

Alza Salarial Para 12 mil Trabajadores

Es Para el Sector de los Niveles 1 al 15; Tendrán Incremento al Salario de 6% y mil 457 pesos Mensuales Para Despensa y Pasaje

Por Elizabeth Ríos Chavarría

En pleno proceso electoral para las elecciones del 2 de junio, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, anunció que aumentará el salario a 12 mil burócratas del estado, tras un acuerdo con sindicatos.

A decir del mandatario estatal, con esto lo que se busca es alcanzar la paz y estabilidad laboral con los sindicatos que representan a los servidores públicos, por lo que el incremento salarial será para el sector de los niveles 1 al 15.

Presumió que en su gobierno se cumplió la promesa de no aumentar el salario a los funcionarios que tuvieran ingresos mayores dentro de la administración, por lo que el incremento se ha ido siempre a los niveles más bajos con los ajustes necesarios para una nivelación en la materia.

“Desde el principio el compromiso que teníamos era poder hacer justicia con los trabajadores y trabajadoras que menos ganaban en Jalisco, por eso a mí me da mucho orgullo poder decir que cumplimos con lo que yo me comprometí al principio de mi gobierno, que no iba haber incremento salarial para los que tendríamos un ingreso mayor. El ingreso salarial se concentró en aquellas personas que ganaban menos”.

Detalló que el incremento salarial del año corresponde a un acumulado de 6 por ciento de aumento al sueldo, más 120 pesos de ayuda en despensa y 120 pesos de ayuda a pasaje, lo que suma un total de mil 020 y mil 457 pesos mensuales a todos los trabajadores que se encuentran entre los primeros 15 niveles del tabulador y que en total da un número de 12 mil 380 funcionarios.

La firma del acuerdo se llevó a cabo con funcionarios de la administración y la Federación de Sindicatos Autónomos Federados (SAFE), por lo cual la medida entrará en vigor a partir de la primera quincena de mayo y tendrá efectos retroactivos a partir de la primera quincena de enero del año en curso.

El mandatario estatal añadió que el aumento se viene a sumar a los que ya se han hecho a lo largo de la administración. Además, refirió que se seguirá con la mejora permanente del salario y el escalafón con la finalidad de que esto se refleje en las condiciones laborales de burócratas del gobierno estatal.