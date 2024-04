Robos y Agresiones en el Mercado Aldama

“La Policía, Bien Gracias, la Verdad es que no nos Protegen”

Por Rafael Hernández Guízar

Robos y agresiones se registran en los alrededores del mercado Aldama, incluso dentro de este centro comercial ubicado al Oriente de la ciudad.

Cansados de vivir bajo el yugo de los rateros, locatarios del mercado Ignacio Aldama en esta ciudad capital sentenciaron que la policía municipal se ha mostrado incapaz para mantener el orden en su comunidad.

“La policía, bien gracias, la verdad es que no nos protegen mucho que digamos. Sí vienen, sí hacen acto de presencia, pero no sé si a los rateros les da lo mismo, o no se les tiene miedo, o no los respetan, o si están de acuerdo incluso, lo que sí veo es que siguen robando, causando problemas, agresiones, y a nosotros como locatarios eso hace que se vaya el negocio, porque quien va a querer venir a un lugar donde roban”, criticó uno de los locatarios entrevistados.

Y es que este mercado ubicado en los alrededores de la denominada zona del vestir, ha captado al paso del tiempo una gran cantidad de indigentes, y pedigüeños, algo que ocasiona también molestia para los locatarios.

“Son esas dos cosas, por una parte que hay muchos robos, pero bien organizado porque llegan roban y se van; por otra parte que hay un montón de indigentes y hay gente de la calle. Entonces, como le digo quien va a querer venir a un lugar en donde roban, en donde hay tanta gente en la calle que se ve tan problemática y tan pobre, esas son cosas que a nosotros nos están afectando demasiado, que están acabando con nuestro negocio”, agregó el molesto entrevistado.

Cansados de vivir así, locatarios hicieron un llamado urgente al ayuntamiento para que pongan una solución de inmediato, alguna estrategia que brinde seguridad y que pueda evitar la gran cantidad de indigentes que deambulan a diario por este sitio.