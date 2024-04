Reportan Asaltos Afuera de Estación Washington de la L1

“La Policía no Hace Nada”

Por Rafael Hernández Guízar

La inseguridad está imparable en los alrededores de la avenida Washington en Guadalajara.

Los mayores conflictos se presentan casi al cruce con avenida Federalismo, quienes suben y bajan en la estación del tren ligero se dicen a merced de los rateros, quienes operan siempre con total impunidad.

“Es algo muy desesperante, porque aquí a cada rato hay robos, y no le hace si es de día, también roban, uno se sienta aquí en el parque y no falta el mariguano que llegue y pidan dinero, pero de una forma amenazante, y si no los quiere uno dar, se ponen agresivos, o le quitan las cosas a la gente y se van corriendo, y la policía no hace nada”, dijo uno de los vecinos entrevistados.

Y es que, a decir de los vecinos entrevistados, muchos de los rateros son personas de apariencia migrante, quienes ante la comisión de un delito, desaparecen al escapar por las vías del tren.

“Aquí el problema es básicamente que tenemos un problema grande de seguridad, y que la policía no está haciendo nada, nosotros lamentamos profundamente que esto suceda, y que la policía en apariencia no le importe lo que pasa aquí. Aquí si quisiéramos decirle al que quiera ser presidente de Guadalajara que por favor no vengan y no sean promesas, que queremos realidades, queremos seguridad”.

El llamado fue al actual presidente municipal de Guadalajara, así como a los candidatos para ocupar dicho cargo, para que se realicen un trabajo inmediato y también a mediano y largo plazo, con la intención de rescatar la plazoleta ubicada en el cruce de las avenidas antes mencionadas, así como tener alternativas que permitan garantizar la seguridad de vecinos, comerciantes y ciudadanía en general.