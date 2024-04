Laura Haro Aprieta a sus Rivales de Morena y MC

Laura Haro Aprieta a sus Rivales de Morena y MC

La Priísta Aseguró que Salió “Blanca” y con “las Manos Limpias” del Segundo Debate

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Durante el segundo debate entre aspirantes a la gubernatura de Jalisco, la priísta Laura Haro logró apretar a quienes encabezan la contienda según la mayoría de las encuestas; el emecista Pablo Lemus y la morenista Claudia Delgadillo, prefirieron enfrascarse en acusaciones mutuas de corrupción.

Aseguró que salió “blanca” y con “las manos limpias” del debate; sin embargo, no logró detallar una propuesta a profundidad o al menos enunciarla como sí lo hicieron sus otros dos contrincantes al inicio de sus intervenciones.Se centró en señalar las malas gestiones que han hecho Morena y Movimiento Ciudadano (MC) en el país y el estado.

La representante de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco arrancó el segundo debate -organizado por el IEPC- asegurando que de la mano de Xóchitl Gálvez se respetará a la entidad, y a su vez atacando a sus dos contrincantes por representar la corrupción y la indolencia que tienen sumidos a los ciudadanos en diferentes crisis.

“Lo que más queremos ganar es la paz y la seguridad. No entiendo el desprecio y el desdén que estos gobiernos han tenido, pues de cada 7.4 pesos que el estado aporta a la federación, solo se nos regresa 1.6 pesos. Movimiento Ciudadano ha demostrado que no es útil a nuestro país, ya que decidieron hacerle el trabajo sucio a Morena al no ir en esta gran coalición. Por eso, en Jalisco ni Morena es la esperanza de nada, ni Movimiento Ciudadano es la solución de nada. Lo decimos con claridad, el morenavirus no va a infectar nuestro estado, pero también los gobiernos de fosforena se van a ir”.

Aunque en gran parte del debate sus contrincantes Claudia Delgadillo (Morena) y Pablo Lemus (MC) no le contestaron o aludieron a la mayoría de sus señalamientos, Haro Ramírez no dejó de cuestionar a la morenista por su mala gestión en la Cámara de Diputados al casi nunca ir y no trabajar por Jalisco. Al emecista Lemus le preguntó con qué recursos piensa hacer todo lo que promete si MC sólo tiene 20 legisladores federales. Además criticó a los gobiernos naranjas que se han beneficiado del negocio inmobiliario a costa del bien de los jaliscienses.

Luego de un par de intervenciones y destacar los aciertos en la entidad por gobiernos priístas, Laura Haro manifestó algunas propuestas y enfatizó que ella será la única gobernadora que se encargará de traer paz a Jalisco.

Entre sus propuestas aseguró que ampliarán la carretera federal Amatitlán y la carretera 90, que crearán un acotamiento ferroviario de Encarnación de Díaz hasta el Golfo, y que se dedicarán a atender y proteger a todas las mujeres que en la actualidad sufren de violencia de género.

“Hoy, 8 de cada 10 mujeres hemos vivido en Jalisco una condición de violencia. Mientras estamos aquí escuchando las corruptelas de estos dos, en este momento una mujer puede tardar de 8 a 12 horas en ser atendida en los centros de atención para las mujeres. Vamos a duplicar los centros de atención de justicia para las mujeres; crearemos la gran ciudad mujer, donde estarán todas las dependencias de gobierno reunidas en un solo lugar. También, vamos a identificar a los agresores con brazaletes y crearemos el sistema estatal del registro de agresores. Conmigo se acabará la impunidad”.

Refirió que duplicarán el presupuesto para que ciudad niñez no se encuentre en abandono, que regresarán el programa de pavimentos rurales, que apoyarán la economía de las familias y que impulsarán a las comunidades indígenas.

Retó de nueva cuenta a Claudia Delgadillo y a Pablo Lemus a someterse a las pruebas de confianza y al polígrafo como ella ya lo hizo, habló de implementar un sistema de reconversión para tener agua limpia en la ciudad, aseguró que protegerán y ampliarán las áreas protegidas, y que le apostarán a una reforma de ley para combatir la corrupción en Jalisco.

Apuestan por Líneas de Tren Ligero

Dos nuevas líneas del tren eléctrico urbano, rehabilitar carreteras, crear dos nuevos hospitales regionales, invertir para la afinación de automóviles, restablecer las rutas del transporte público, mesas de seguridad, desayunos y comidas para educación básica, fueron parte de las propuestas que enunció Claudia Delgadillo González, candidata a la gubernatura del estado por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, conformada por Morena, PT, Verde, Futuro y Hagamos, ayer por la tarde, en Zapotlán el Grande, donde se llevó a cabo el segundo debate entre candidatos a la gubernatura de Jalisco. En medio de señalamientos que hizo en contra de su contrincante de Movimiento Ciudadano (MC), Pablo Lemus, y entre acusaciones que recibió, Delgadillo González aseguró que es la única opción para lograr un verdadero cambio en la entidad.

A decir de la candidata de Morena, Jalisco está harto de la corrupción de los gobiernos indolentes de MC, por lo que ellos sí trabajarán para, entre otras cosas, dar solución a los diferentes problemas que aquejan a la entidad en aras de que a los jaliscienses sí les vaya bien.

Entre sus propuestas la candidata mencionó la rehabilitación de la carretera 80 de Villa Corona hasta La Huerta, así como la avenida López Mateos, y que darán solución vial en la zona de Venta el Astillero con la creación de un tercer carril de ida y vuelta en el ingreso a la zona metropolitana.

“Movimiento Ciudadano nunca quiso invertir en nuestros niños y en nuestras mujeres, por supuesto que a nuestras mujeres las vamos a proteger; voy a cuidar de ustedes como he cuidado de mi persona. Pero además les quiero decir algo, ustedes pueden tener la certeza de que con el nuevo sistema de cuidados de los 0 a 4 años, sus niños van a estar bien cuidados y ustedes van a poder trabajar”, añadió.

Manifestó que su gobierno sí será honesto, pues trabajará de la mano de las personas -como familiares de desaparecidos- y será transparente. Además, y tal cual lo señaló en el primer debate, enfatizó que su administración sí tendrá una verdadera coordinación con el gobierno de la candidata de Morena a la presidencia de la república, es decir, con Claudia Sheinbaum.

Aunque desde el inicio del debate empezó a recibir señalamientos de la candidata Laura Haro (PRI-PAN-PRD), posterior a enunciar sus propuestas Claudia Delgadillo se enfocó en señalar a su contrincante de MC, Pablo Lemus, a quien le cuestionó los 300 millones de pesos que su gobierno (en el municipio de Zapopan) invirtió en un banco fantasma, así como las inversiones a sobreprecio para la compra de patrullas en Guadalajara.

Criticó la mala gestión de gobierno que han hecho las administraciones de MC tanto en el estado como los municipios y la relación de Lemus Navarro con el propietario de la empresa AJP.

No detalló parte de sus propuestas y durante las preguntas hechas por la ciudadanía -que se enviaron con anterioridad- se le llamó la atención por no responder en un inicio una de ellas.

Por último, expresó que atacarán la corrupción y que le ganarán a MC de quien la ciudadanía ya está cansada.

L5 al Aeropuerto

El candidato a la gubernatura de Jalisco por Movimiento Ciudadano (MC), Pablo Lemus Navarro, prometió una Línea 5 del Tren Eléctrico Urbano que pasaría por los municipios de Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque, Tlajomulco y El Salto; estaría lista antes del mundial del 2026, aseguró.

Durante su participación en el segundo debate entre candidatos a la gubernatura, organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), el emecista dio a conocer algunas de sus propuestas en infraestructura para Jalisco, entre las que destacó la ampliación del tren eléctrico con una línea adicional.

“Inicia en El Salto, pasa por el municipio de Tlajomulco en el Aeropuerto de Guadalajara, posteriormente Tlaquepaque en el Álamo, la Minerva, el Parque Agua Azul y termina en el estadio Akron en el municipio de Zapopan. Esta obra estará antes del mundial del 2026”, prometió.

En este tenor, también dijo que se comprarán 20 por ciento más de unidades del transporte público para que los usuarios no esperen en el tren ligero o el macrobús; que ampliarán la Línea 3 para que llegue hasta la cabecera de Tesistán, con transporte público de Valle de los Molinos hasta la carretera a Colotlán; y que crecerán la Línea 1 hasta San Agustín, en Tlajomulco, con lo cual desahogarán la congestión vial que se genera en la avenida López Mateos.

Entre otras propuestas, Lemus Navarro aseguró que tendrán la red de carreteras estatal modernizada al 100 por ciento; que ampliarán López Mateos de Acatlán hasta San Agustín; que construirán cuatro centros de autismo; y que habrá cinco nuevos hospitales regionales a distribuirse en la Chona, Tesistán, Puerto Vallarta, Tlajomulco y Ciudad Guzmán.

Aprovechó para recordar otras propuestas que implementará en su gestión de gobierno, como la intervención en toda la red de distribución de agua potable, con una inversión de más de 23 mil millones de pesos a fin de garantizar agua los próximos 30 años una vez que concluya su sexenio. También, aseguró que en los primeros tres años de su gobierno se remodelarán todas las escuelas de los 125 municipios de Jalisco hasta el nivel secundaria.

Todas estas propuestas las enunció en su primera intervención durante el debate, pues si bien en el resto del ejercicio reiteró algunas promesas de campaña y mencionó algunas otras acciones que implementará en su gobierno -como el cero costo a la verificación-, por el otro lado no dejó de cuestionar o atacar a su contrincante de Morena, la candidata Claudia Delgadillo, a quien acusó de corrupción.

Le criticó su pasado priísta, su vínculo con los dueños de la empresa AJP que defraudó a miles de familias en Jalisco, su postura anti Andrés Manuel López Obrador hace años, la inseguridad en la que Morena tiene sumida al país, el abandono de la federación a las carreteras de la entidad y al saneamiento del río Santiago, así como la lujosa casa que la morenista tiene en Puerta de Hierro en la actualidad.