Una Chapulín Salta a MC

Gabriela Contreras deja Morena y se va a la Campaña de Verónica Delgadillo

Manuel Romo, Presidente de MC Jalisco, Invita a Morenistas a Sumarse al Proyecto Naranja

Por Elizabeth Ríos Chavarría

La candidata a la alcaldía de Guadalajara por Movimiento Ciudadano (MC), Verónica Delgadillo, informó que a su equipo de trabajo se sumará la regidora de Morena, Gabriela Contreras.

En rueda de prensa en la casa del partido, la candidata dijo que le abrieron las puertas a una regidora trabajadora que representa liderazgo en diferentes zonas de la ciudad y que se desprende del comercio, lo cual es fundamental ya que el comercio es una parte importante en el desarrollo de Guadalajara.

“Lo segundo que representa la llegada de Gaby a este proyecto político es que además es una mujer que viene de Morena, y que sus razones para venir con nosotras a sumarse son profundas. Ella ya las decía, un proyecto político que aparentaba una cosa y que en el fondo realmente no hacía el trabajo social con el que se habían comprometido. Un partido político de puertas cerradas, un partido que no hace una gestión por mejorar la calidad de vida del entorno, de la gente, ni de los comerciantes”.

Dijo que todas las personas que quieran bien a Guadalajara serán siempre bienvenidas, tal cual la regidora ex morenista y todos los sectores que representa, así como todas aquellos que no han encontrado en sus proyectos políticos lo necesario para trabajar en pro de la ciudad.

El presidente de MC en Jalisco, así como candidatos de Guadalajara al Congreso de Jalisco, le dieron también la bienvenida a Gabriela Contreras, la cual señaló que no se considera traidora por haber cambiado de partido, ya que en su momento llegó a Morena con la intención de ser socialmente activa con la ciudadanía, algo que no ocurrió.

“Encontramos un partido cerrado a la gente, un partido que no tiene una acción de ayuda inmediata a la gente, puesto que todos se la pasan diciendo que el presidente trae apoyos sociales, pero en Jalisco ningún Morena ayuda a la gente. No hay una gestión, no hay un partido con puertas abiertas. Nos encontramos con un partido con puertas cerradas en el cual tenemos que sacar cita para ser atendidos, y eso no es lo que busco. Yo busco cómo ayudar a la gente, cómo avanzar con ello, y lo he encontrado en MC”.

A decir de Manuel Romo, presidente de MC Jalisco, hay muchas personas desencarnadas de Morena que no están de acuerdo con lo que ocurre, por lo que no les dejó de extender la invitación a sumarse al proyecto naranja.

Lemus promete mejoras a Teocaltiche

El candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, visitó ayer Teocaltiche, donde se comprometió con la población a trabajar para que el municipio tenga siempre lo mejor en educación, con mochilas, útiles, uniformes, zapatos y tabletas para los estudiantes; un suministro de medicinas mayor a 90% y atención médica las 24 horas siete días a la semana; apoyo a productores lecheros, así como mantener la seguridad en las carreteras de la región.