Urgen Cambio de Gobierno en Tonalá

No más de los Mismos con Diferentes Partidos: Bañales

“Para mí en Esta Ciudad lo más Importante son los Artesanos que nos han Dado Prestigio y Reconocimiento en el Mundo”

Por Rafael Hernández Guízar

A Tonalá le urge un cambio de gobierno, puesto que desde hace años han gobernado siempre los mismos, aunque en diferentes partidos.

Lo anterior lo aseguro el candidato de la coalición integrada por el PRI, PAN y PRD, Oswaldo Bañales, quien dejó en claro que, por parte de los demás candidatos, sólo son palabras y promesas huecas tan nocivas que incluso pretenden dañar a los artesanos, íconos de la cultura tonalteca.

Pero sentenció que si él gana las elecciones, el apoyo para este sector será absoluto.

“Yo siempre lo he dicho, para mí en esta ciudad lo más importante son los artesanos que nos han dado prestigio y reconocimiento en el mundo, para mí son artistas populares, y yo habré de autorizar apoyos económicos directos para nuestros artesanos, porque quiero preservar nuestras tradiciones, nuestro patrimonio cultural, material e inmaterial, y ellos con la magia de la creatividad de sus manos, han transformado la arcilla en obras de arte que en el mundo nos ha colocado en un castillo increíble. Pero también he dicho a los comerciantes que soy un aliado de ustedes, porque es muy importante que sepan que yo como presidente me voy a dedicar a trabajar y a dejarlos trabajar con libertad porque el comercio es fundamental en la economía de esta ciudad”, destacó.

Y agregó: “Quiero decirles a los comerciantes de Tonalá, especialmente a los del tianguis artesanal que se ponen los jueves y domingo, que tienen mi total apoyo y respaldo, y que saben que los voy a cuidar y a respetarlos, y a trabajar de la mano con ellos”.

Respecto a la movilidad, dijo que “es ilógico que las estaciones de mi macro periférico quieren empezar por el centro de Tonalá, cuando deberían de empezar de Santa Cecilia, y digo esto, porque han señalado que quieren quitar el tianguis de la avenida Tonaltecas, y se los he dicho a los comerciantes, si hoy los quitan, yo los reinstalo cuando sea presidente municipal, el tianguis se queda porque es patrimonio cultural de nuestra ciudad”.

A decir del también regidor del PRI en Tonalá con licencia, la problemática es muy grave respecto a los artesanos, no sólo por la falta de apoyos por parte del Ayuntamiento, sino también por las condicionantes que se ponen para permitir que estos vendan sus creaciones.