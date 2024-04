Disfrutan Eclipse en el Centro

Algunos Hicieron “su Agosto” por la Renta de Telescopios

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Chicos y grandes por igual, unos con lentes especialistas y otros más con cristales que consiguieron de último momento, tapatíos disfrutaron en el centro de Guadalajara del eclipse solar que se pudo observar ayer por la mañana en varias partes del país.

Desde temprano en un afán de conseguir el mejor lugar, y la mayoría de ellos acompañados, ciudadanos se dieron encuentro en el primer cuadro de la ciudad para apreciar un fenómeno natural que no se había experimentado de tal manera desde 1991.

Si bien durante lo que duró el eclipse no faltaron aquellos quienes hicieron “su agosto” por la renta de telescopios u otros artefactos para observar el eclipse de manera segura, lo cierto es que ni ello menguó el ánimo de las docenas que tuvieron la oportunidad de disfrutar de este fenómeno sin la presión de ir al trabajo o a la escuela.

“La verdad no me dio tiempo de conseguir un cristal (de soldador especial) para ver el eclipse a tiempo, pero aquí me compré uno (…), sí están caritos, me salió como en 50 pesos, pero al menos nos pudimos quedar aquí un rato para verlo en su mero punto”, platicó Annelí Ruiz.

“Aquí estamos con los telescopios (casi siempre) para que (las personas) puedan ver los planetas, y hoy con lo del eclipse aprovechamos también y se nos ha hecho la fila para que lo puedan ver de manera segura”, consideró un comerciante que rentaba el uso del telescopio a 40 pesos.

Los celulares o las cámaras, con filtros especiales, tampoco se hicieron esperar en quienes más preparados acudieron a la zona para observar mejor el eclipse. Hubo familias enteras con todo y pequeños que se dejaron ver, los cuales por cierto no fueron a las escuelas para disfrutar del evento con los suyos y evitar también riesgos en los planteles.

En este sentido, diversas escuelas de la ciudad registraron gran inasistencia del alumnado a pesar de que la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) determinó no suspender clases.

A decir de algunos maestros, hubo escuelas en donde no se presentaron salones completos o no más de 10 estudiantes, por lo que el día de clases giró en torno al eclipse.

“Desde la secretaría ya teníamos indicación sobre las actividades que tendríamos que trabajar para este día. Ya nos dábamos una idea de que muchos papás preferirían no mandar a sus pequeños a las escuelas y por eso estuvo muy solo (…). Sí tomamos precauciones, incentivamos que los alumnos que sí fueron vieran el eclipse en vivo desde algún televisor, pero también en primaria alta, por ejemplo, el recreo se tomó en el salón para no correr riesgos”, detalló un maestro de una escuela por el Estadio Jalisco.

Otros espacios de la ciudad, como el famoso Planetario, registró una gran afluencia de personas que aprovecharon el día para hacer un picnic y observar el eclipse de forma segura. Mientras unos llevaron sus cajas para apreciarlo de manera indirecta, otros más llevaban cristales especiales, gafas certificadas y telescopios que fueron compartidos con varios más.