Asociaciones de Vecinos en Guadalajara Exigen Reunión con Candidatos

Quieren Presentar Propuestas y Firmar Acuerdos

Verónica Delgadillo Aceptó Acercamiento, Chema Martínez “no nos ha Recibido” y de Diana González “no Hemos Tenido Acercamiento Alguno”, Criticó el Presidente de Colonos de El Santuario Segunda Sección

Por Rafael Hernández Guízar

Asociaciones de vecinos en Guadalajara exigen una reunión con los candidatos a la presidencia municipal tapatía.

Francisco Fuentes Orozco, presidente de colonos de la colonia El Santuario Segunda Sección, en entrevista con Página 24, destacó que hicieron una invitación a los candidatos para la presidencia municipal para que se incluyan sus propuestas en el plan de trabajo de cada uno, y se firmen compromisos.

“Nosotros ahorita ya les hicimos una invitación a los candidatos de Movimiento Ciudadano, es una invitación que fue personalizada, y por parte de los del partido Morena simplemente no nos han tomado en cuenta, no nos han hablado, no sabemos el por qué, no sabemos qué es lo que está pasando, pero queremos que haya un acercamiento directo para darles nuestras propuestas”, aseguró Fuentes Orozco.

Hasta el momento, sólo la candidata del partido Movimiento Ciudadano para la presidencia municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, los ha tomado en cuenta: “Sólo por parte de los candidatos del partido Movimiento Ciudadano hubo un acercamiento, nosotros acudimos a escuchar sus propuestas.

Verónica Delgadillo es una mujer que, por lo que hemos visto hasta el momento, es prometedora porque trae varios proyectos y definiciones a favor de la mujer, consideramos que eso es algo muy importante, eso es bueno para el municipio de Guadalajara.

José María Martínez, “Chema” Martínez, en definitiva, además de qué no nos ha recibido, pues no estamos de acuerdo en que tenga una pensión de las llamadas pensiones de oro, yo tengo 47 años, y el señor tiene 49 años, y que vergüenza que reciba una pensión tan grande, la verdad que eso deja mucho que desear, que vergüenza que digan que es un partido de los pobres, cuando le está llegando una pensión tan grande.

Y por lo que respecta a la candidata Diana (González), definitivamente no hemos tenido acercamiento alguno”.

De esta manera, al menos en esta colonia que se ha distinguido por ser combativa ante los excesos que se han detectado en la presente administración municipal, probablemente el apoyo sería para Verónica Delgadillo, esto ante el hecho de ser ignorados de forma constante por los demás candidatos, quienes ni las llamadas les contestan.