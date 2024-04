Esperan Ausencias en Escuelas por Eclipse Solar

Padres de Familia Aducen que es por Seguridad

“Es Mucha Responsabilidad Para los Maestros Cuidar a 40 Niños por Salón Para que no se te Salgan a ver el Eclipse”

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Aunque en Jalisco no se tomó la determinación de suspender clases por el eclipse solar total que se podrá observar este 8 de abril en el país, hay padres de familia quienes ya tienen contemplado no llevar a sus hijos a clases; aprovecharán para apreciar este evento natural de manera segura en casa a fin de evitar algún accidente.

Debido a que el regreso a clases coincidirá con el eclipse solar, varios estados de la república postergaron su regreso a las aulas por seguridad de los menores. Sin embargo, la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) confirmó, hace unos días, que en la entidad sí habrá clases de forma normal, por lo que la molestia no se hizo esperar en más de algún padre de familia.

Quienes platicaron para Página 24 refirieron su preocupación por dejar la responsabilidad a las escuelas de que no ocurra un accidente con menores, pues si bien los profesionales en la educación pueden tener ya protocolos establecidos, lo cierto es que no quieren arriesgar a que algo suceda.

“En la escuela no nos dijeron nada salvo que regresábamos a clases normal, tengo entendido que el recreo lo van a tomar en el salón porque es a la hora en que empezará (el eclipse) y eso me parece bien, pero conozco a mi niña, es bien inquieta y prefiero mejor que se quede en casa, en donde nosotros tenemos más control para cuidarla”, expresó Estefanía Cardona.

“Veo que muchos no tienen problema con mandar a sus hijos a la escuela y está bien, pero si te pones a pensar, es mucha responsabilidad para los maestros cuidar a 40 niños por salón para que no se te salgan a ver el eclipse. Se me hace un poco irresponsable porque sí debieron suspender las clases en el turno matutino, digo, no es algo que pase todos los días, pero pues cada quien”, refirió Isabel Lucio Pizano.

“Es un evento que pasa cada 30 años. Mejor hubieran dado el día porque así das oportunidad a quienes sí pueden a que pasen el día con sus hijos, también das más seguridad porque los accidentes pueden pasar en un momento y no será culpa de las escuelas ni de los profesores”, manifestó Dalia Meza.

En redes sociales, de autoridades del gobierno de Jalisco, tampoco faltaron los comentarios de quienes pedían que se suspendieran clases precisamente por un tema de seguridad, pues se sabe que observar un eclipse solar sin protección adecuada puede provocar daños en la vista como ceguera parcial o permanente, derivado de las quemaduras ocasionadas en los ojos.

“Papá, si sabes que tu hijo no sigue indicaciones, no respeta la autoridad, no mide el riesgo o es sumamente curioso, no lo mandes. Cuídalo desde casa”, escribió la usuaria Naydeth Ramírez.

“Que no hubiera clases el lunes sería lo ideal y así también convivir ese espectáculo con los hijos”, añadió Floria Palacios.

“Deberían de suspender clases, sobre todo en colegios con kínder. Las maestras no deben hacerse responsables de niños tan chiquitos en estos eventos”, consideró Ale Peñalosa.

“No dejarles a los profesores la responsabilidad de cuidar a los alumnos. Mejor que sean sus padres quienes les brinden las formas más recomendables para que lo puedan ver y disfrutar. Y sí, a favor de que ese día no haya clases”, añadió Alejandro Daniel.

Este 8 de abril el eclipse solar total comenzará a las 10:50 de la mañana y concluirá a las 13:30 horas. En Guadalajara tendrá una visibilidad del 91 por ciento y su punto máximo será a las 12:09 horas.