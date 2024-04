“El Movimiento Cínico Corrupto de MC se Debe ir Para Siempre”

Laura Haro Visita San Miguel el Alto

“Lo más Importante es Regresar la paz y la Seguridad a las Familias Jaliscienses”

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Acompañada de otros candidatos de la alianza entre el PRI-PAN-PRD y bajo la consigna de que no permitirá que continúen gobiernos corruptos, la candidata a la gubernatura del estado de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, Laura Haro Ramírez, se reunió con ciudadanos de San Miguel el Alto.

Como parte de los recorridos que lleva al interior del estado, de cara a las elecciones del 2 de junio, la candidata tricolor destacó la importancia de vencer el miedo por la crisis actual que se vive en Jalisco en aras de avanzar a una realidad distinta.

Tras asegurar que no permitirán que a Jalisco entre Morena, ni que permanezca Movimiento Ciudadano (MC), Haro Ramírez refirió que trabajarán por defender a los emprendedores, jefas de familia y campesinos de San Miguel el Alto.

“El movimiento cínico corrupto igual a MC se debe de ir para siempre. Se debe de proteger a quienes sí trabajan y a quienes sí dan resultados. Yo vine aquí a comprometerme, porque soy la única que quiere ser gobernadora que conozco a Jalisco como a la palma de mi mano. He recorrido cada uno de los 125 municipios en más de una ocasión. Yo no me voy a andar presentando porque ya conozco a los municipios. He podido platicar con mis amigos campesinos, ganaderos, amas de casa, trabajadores”.

Lamentó el abandono en que se ha tenido a estos sectores, especialmente al interior de Jalisco, y aseguró que ellos no serán como los gobiernos de MC y Morena que nada más han demostrado ser mentirosos y no ser aptos para hacer frente a las principales problemáticas que padece la entidad.

“Aquí se trata de que le vaya mejor a quienes han trabajado toda la vida, 60 años la pensión para las personas mayores. Pero no solamente eso, Xóchitl (Gálvez) nos ha pedido algo muy claro, ha hecho un pacto de sangre y yo me sumo, nunca más que una persona que no tiene atención médica volverá a ver en peligro su vida”.

Aseguró que sus agendas de trabajo son serias y no ocurrencias, pues están construidas con base a las necesidades más apremiantes de los jaliscienses en materia de seguridad, medio ambiente, salud y derechos humanos.

“Lo más importante es regresar la paz y la seguridad a las familias jaliscienses. Yo seré la gobernadora más aliada de los que más lo necesiten. Jalisco, y San Miguel el Alto, merecen una realidad distinta y de eso me voy a encargar yo”, enfatizó.