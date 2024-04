Gobierno Tapatío Permite “Competencia Desleal”

“Cada Semana Llegan a Pedirles las Cuotas a los Comerciantes”

Locatarios Exigen Quietar Ambulantaje en la Calzada. “Sabemos que les Están Dando una Mochada”

Por Rafael Hernández Guízar

Lleno de ambulantes luce el centro de Guadalajara, pese a los reglamentos municipales.

Sobre la calzada Independencia, en los alrededores del mercado San Juan de Dios, incluso en el banquetón de dicho mercado, y sobre la avenida Juárez, una enorme cantidad de comerciantes fueron captados por Página 24.

“Se supone que esto está prohibido, hay un reglamento que dice expresamente que no pueden vender nada, pero es letra muerta señor, nomás vaya a ver cómo está la Plaza Tapatía, lleno de comerciantes, es el colmo porque todos estos son una competencia desleal, porque nosotros sí estamos pagando impuestos, licencia, todo lo que se nos exigen para poder abrir, y ellos qué están pagando, pues nada”, criticó Enrique González, uno de los comerciantes entrevistados por este reportero.

Y siguió: “Como le digo, nos parece muy injusto que, si nosotros cumplimos con todo, que el Ayuntamiento no se esté cumpliendo, eso es muy injusto, y sabemos que es porque les están dando una mochada, hay unos inspectores que hemos estado tratando de captar en video para poner una denuncia porque sabemos que son los que vienen a recoger el dinero, cada semana llegan a pedirles las cuotas a los comerciantes. Dicho esto, con los mismos comerciantes señor, no es algo que estemos nosotros inventando, no se trata de un chisme de lavadero. Aquí urge que pongan atención, y más porque ahorita que están las elecciones es cuando aprovechan los ambulantes siempre para extenderse. Le repito, nomás vaya a ver cómo está la Plaza Tapatía, lleno de comerciantes de un fulano que le dicen Crendo, y otra fulana que le dicen Sonia, y cobran un montón, yo no sé qué piensa este señor Pablo Lemos que no van y los levantan a todos porque están en la ilegalidad”.

Venden esde frutas con sal y limón, hasta aguas frescas, panes, cualquier tipo de antojitos, hasta fayuca y supuestas artesanías que se le venden a la gente como si fuesen creaciones de etnias mexicanas, aun cuando son productos hechos en China, y comprados para la reventa en el Parián, un centro enorme de distribución de imitaciones, piratería, y productos de procedencia China.

El llamado por parte de los comerciantes establecidos, fue al presidente municipal Pablo Lemus Navarro, quien se encuentra de licencia pues pretende lograr la gubernatura del Estado, a él le dejaron un mensaje claro y contundente: Que recuerde las promesas de campaña que hizo con todos los comerciantes de la zona, con quienes se comprometió a evitar el ambulantaje que hoy prolifera.