Crimen Organizado Avala Candidaturas: Marko Cortés

Panistas Dejaron Contienda por Amenazas, Asegura

Dice que los Lugares más Inseguros Para Ellos son las Carreteras

Por Elizabeth Ríos Chavarría

De visita en Guadalajara, el presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, aseveró que varios aspirantes albiazules a una candidatura se tuvieron que bajar del proceso electoral en Jalisco, debido a amenazas del crimen organizado.

Al firmar un decálogo por la seguridad, junto con otros integrantes de la coalición entre PRI-PAN-PRD, el dirigente nacional panista lamentó que la presencia del crimen organizado en el proceso electoral actual sea quien esté dando aval a algunas candidaturas de varios estados en la república, incluyendo al propio Jalisco.

No dejó de cuestionar la labor del Instituto Nacional Electoral (INE), así como del presidente Andrés Manuel López Obrador, por la severa crisis de inseguridad que se vive en el proceso actual, la cual ha sido evidenciada con los asesinatos de algunos candidatos, como el más reciente de Gisela Gaytán en Celaya.

“Es muy lamentable que apenas va un tercio del tiempo de las campañas y ya casi llegamos a 30 candidatos ejecutados durante el proceso de campaña, casi el número que se vivió en 2021, que fue el proceso con más ejecuciones contra candidatos. Entonces, este pinta para ser el proceso más violento en la historia de México”.

Entre los estados en donde aspirantes se han salido de la contienda se encuentran Jalisco, Chiapas, Guerrero, Michoacán y Zacatecas, por lo que llamó al INE y a las autoridades de todos los niveles de gobierno a intervenir a fin de garantizar un proceso electoral en paz.

“No tengo el dato con toda precisión, pero sí conozco de varios, tanto de candidatos a alcaldes, como a diputados locales y federales que decidieron no participar cuando ya estaban casi inscritos en el proceso, por amenazas del crimen organizado. Obviamente no les puedo decir quién ni de qué distrito o qué municipios, porque pondría en riesgo a la familia de ellos y la propia vida. Y no solamente el PAN, también de la coalición y seguramente hasta de otros partidos que no están en la coalición”.

Para el caso concreto de Jalisco, el líder panista refirió que han detectado el mayor punto de inseguridad para los candidatos en las carreteras, que es cuando se desplazan de un lugar a otro para sus acciones de campaña. Dijo que el actuar de criminales consiste en ponchar llantas o atravesar otros automóviles para impedir el paso, de ahí el reiterar el llamado a autoridades para que los ciudadanos y candidatos puedan transitar el proceso electoral en paz y con seguridad.