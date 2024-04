Rechazan Artesanos Reelección de Sergio Chávez

“No nos ha Dado Ningún Apoyo”

Por Rafael Hernández Guízar

Artesanos de Tonalá rechazan apoyar al presidente municipal Sergio Chávez Dávalos para que logre la reelección.

El morenista no es sujeto de agrado para los artesanos, según se dijo en entrevista con este reportero, pues los apoyos son simplemente nulos.

“Nuestro presidente no nos ha dado ningún apoyo a los artesanos. Sergio Chávez no nos apoya en nada. Sinceramente él quiere volver a ser presidente, pero los artesanos no tenemos ningún tipo de ayuda con él, y ya van dos veces que es presidente y no nos ha ayudado en nada”, criticó una artesana entrevistada.

Ella, igual que muchos más, encontraron hace muchos años la posibilidad de tener un espacio para vender sus creaciones en el mercado Francisco Silva Romero, el que se encuentra en la plaza principal de Tonalá, justo frente a la presidencia municipal, pero no hay apoyo de ninguna especie para ellos, ni siquiera para que el mercado sea arreglado, pues está lleno de defectos, se les mete el agua cuando llueve, es más, ni siquiera tiene vidrios porque están rotos.

“Desgraciadamente está aquí enfrente de la presidencia y ni así nos ayudan a arreglar el mercado. Nos tapó la vista y ya nadie viene, y el mercado está cada vez más feo. Todo está bien abandonado, Tonalá se supone que es la cuna de artesanos, y aquí no nos apoyan, y aquí en el mercado nos estamos muriendo de hambre”.

Debido a esta situación, los artesanos se dijeron decepcionados, tanto del actual gobierno municipal, así como del candidato para buscar la reelección, por lo cual dejaron en claro que tienen definido su voto, apoyarán al priísta Oswaldo Bañales.

“Es el único que ha demostrado que si está con nosotros, y eso que no es presidente, es regidor, y él si nos ha apoyado, en lo que puede porque como digo no es el presidente, así que ya estamos hartos de Sergio Chávez, y no queremos a nadie de Morena, lo que queremos es que nos den apoyo, y eso nada más lo vamos a tener con Oswaldo Bañales, ojalá que si gane él la presidencia”.

Se trata de un grupo grande de artesanos que se organizan para emitir un voto de castigo contra el actual presidente Sergio Chávez.