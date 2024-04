Despiden Funcionarios que no Apoyan a Frangie

Los Hostigan y Obligan a Hacer Campaña: Futuro

“Queremos Resaltar la Corrupción Respecto a que se usa a los Servidores y Servidoras Públicas Para que les Hagan Campaña”, Señaló Susana de la Rosa

Por Rafael Hernández Guízar

En el ayuntamiento de Zapopan, a los trabajadores que no se alinean para apoyar al presidente municipal Juan José Frangie (MC) para buscar la reelección son despedidos.

Ayer la presidenta del partido Futuro, Susana de la Rosa, denuncio públicamente en rueda de prensa que servidores públicos pertenecientes a distintas áreas de la administración pública municipal de Zapopan han sido hostigados y otros obligados para apoyar al candidato del partido Movimiento Ciudadano y actual presidente municipal con licencia que busca la reelección, para que apoyen su candidatura, de lo contrario son despedidos.

“Lo más grave que queremos resaltar, es la corrupción respecto a que se usa a los servidores y servidoras públicas para que les hagan campaña, eso no puede pasar”, destacó la también diputada local.

Pese a que el inicio de la campaña se vivió en domingo, un día inhábil para los trabajadores del Ayuntamiento, según la diputada, se les obligó a asistir con camisetas que apoyan la candidatura de Juan José Frangie para buscar la reelección.

“Desde el mes de noviembre se nos empieza solicitar de manera forzosa que apoyemos a la precampaña de Movimiento Ciudadano porque se va a reelegir Juan José, en ese momento yo decidí no participar, así tal cual, y denuncié, no voy a ser parte de eso y me cuestionaron la razones, y yo les dije que no soy parte de delitos, tengo valores, prácticamente me dijeron que quienes no apoyaban se iban en una lista negra y lo que sería eso”, denunció Karime Ramos, ex empleada adscrita a la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, quien fue despedida por no apoyar la reelección de la actual alcalde.