Coalición de Morena no Inició Campañas en 17 Municipios

Ligan al IEPC con MC; es “Árbitro Vendido”

El Instituto Electoral Canceló Candidaturas Coalición Juntos Sigamos Haciendo Historia por Jalisco

Por Rafael Hernández Guízar

17 candidatos de Morena no pudieron iniciar campaña en Jalisco, anunció ayer la presidenta del partido Katya Castillo.

Las candidaturas de la coalición Juntos Sigamos Haciendo Historia por Jalisco que no iniciaron campaña son: de Amacueca, Huejúcar, El Grullo, Cañadas de Obregón, Jamay, Mexticacán, Villa Purificación, Magdalena, Cuautitlán de García Barragán, Valle de Juárez, Cuquío, Encarnación de Díaz, Amatitán, Cihuatlán, Huejuquilla el Alto, Villa Hidalgo, Villa Guerrero y Tonila.

“Sí hay candidatos porque si están registrados, pero no pudieron hacer campaña porque tenemos que hacer el juicio, y hasta que ellos ganen, que va a ser así porque es un hecho que vamos a ganar, ya ellos pueden arrancar campaña, ahorita pueden estar haciendo campaña, pero sin pedir el voto hacia ellos”, dijo la presidenta de Morena.

Katya Castillo arremetió directamente contra el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) del Estado de Jalisco y adujo que el organismo se encuentra fuertemente ligado al partido Movimiento Ciudadano: “Sólo queremos que sepan en la ciudadanía que estamos luchando contra un árbitro vendido. Pese a eso vamos a ganar en este estado, vamos a pintar este estado de guinda, y vamos a luchar por los derechos del pueblo”.

Por su parte, el representante de Morena ante el IEPC, Víctor Ibarra, destacó que los candidatos fueron pisoteados en sus derechos electorales, y que por ello, acudieron ya ante el Tribunal Electoral para interponer los recursos de impugnación correspondientes.

“A nosotros nos desconcertó mucho que, tratándose de un acto tan importante, un acuerdo de tanta trascendencia, la autoridad con un par de horas de anticipación nos notificó que la sesión se iba a hacer vía digital, y me parece que el debate debe ser frontal, transparente, donde podamos atender cualquier duda que se presentara, lo solicitamos, pero no es fácil. Tuvimos una sesión que duró casi 16 horas, en gran parte de ella no había debate electoral para saber porque se dejaban fuera ciertas candidaturas”, dijo.

Y siguió: “Hay dos cosas por las que se supone que se cancelan las planillas, primero porque no se completa la totalidad de la misma, porque hay fórmulas que se van descartando por alguna falta en los requisitos, y se van cancelando, y por eso si tenemos ocho fórmulas que completa en la planilla, al descartarse las fórmulas se cancela la planilla. La otra razón, es por el hecho de que la primera fórmula que la encabeza la presidencia municipal, si ese registro no es procedente, en automático el resto de la planilla queda cancelada, entonces dónde queda el derecho a ser votado en el resto de la planilla”.

Pero no sólo son candidaturas en las que están integrados los partidos Morena, Futuro, Hagamos, Verde Ecologista, y el Partido del Trabajo bajo la coalición Juntos Sigamos Haciendo Historia por Jalisco, sino que varias otras candidaturas en donde van solos dichos partidos fueron canceladas por el Instituto Electoral.