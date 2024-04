Kumamoto Promete la Mejor Policía del País y Cero Corrupción

Es Tiempo de Sacar del Poder a los Gobiernos “Grises, Oscuros y Mediocres”

Por Rafael Hernández Guízar

Con la promesa de tener la mejor policía del país, cero corrupción y apoyos totales a la ciudadanía, Pedro Kumamoto inició ayer su campaña a la presidencia municipal de Zapopan.

En la plaza pública de la delegación de Atemajac, el candidato de la coalición Juntos Sigamos Haciendo Historia por Jalisco, destacó que es tiempo de sacar del poder a los gobiernos “grises, oscuros y mediocres”.

“Cómo es posible que un municipio tan importante tenga un gobierno tan gris, tan corrupto, y tan mediocre, Zapopan no es eso, en Zapopan no somos ni grises, ni mediocres, ni corruptos; Zapopan es generoso, por eso no podemos seguir con gobiernos que no nos representan, merecemos un gobierno que sea como las personas que habitan este municipio, honestas, trabajadoras y capaces (…) En esta lección nos jugamos el futuro de Zapopan, por un lado están los que no tienen nada que ofrecerle a la gente, y por otro, los que queremos poner la política al servicio de las personas, con un gobierno capaz, con justicia y visión de futuro. En Zapopan la luz del cambio está por llegar”, destacó.

Pero fue más allá y destacó que en las próximas elecciones, el cambio verdadero podrá al fin llegar a Zapopan con la inminente salida de los gobiernos que han privilegiado a los empresarios, a grupos determinados a costa del beneficio de la ciudadanía.

“Quienes hoy están en el poder le temen a la gente, le temen a que la gente se dé cuenta del daño que le hacen a la gente mientras gozan de sus privilegios, y le temen a que sea la gente que les vaya poner un alto. En esta lucha no estamos solos, y hemos tenido el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha logrado construir un movimiento que hoy por hoy, pone al centro de la atención a los más necesitados, y que ya logró sacar a cinco millones de mexicanos de la pobreza, desde aquí lo decimos claro y fuerte, es un honor estar con Obrador (…) hemos construido un proyecto que deje en el pasado los abusos del poder, nosotros creemos que es posible un mejor Zapopan donde todas las voces sean escuchadas, que logre su potencial sin que nadie se quede atrás”.

En tanto, destacó que tanto él como quienes integran su plantilla cuentan con la suficiente experiencia para trabajar de inmediato, pidiendo así el voto a la ciudadanía a favor de la coalición que integran los partidos Futuro, Hagamos, Morena, Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo.

“Hace 10 años tuvimos el primer proyecto independiente que llegó a todo nuestro país, lo hicimos impulsados por un profundo deseo de cambio, y porque desde entonces teníamos claro que la política debe de ser una herramienta para mejorar la vida de las personas, una herramienta al servicio del espíritu de cambio, esto no ha sido fácil, hemos tenido que afrontar muchos obstáculos para poder llegar hasta aquí, pero lo hacemos porque contamos con el respaldo y la confianza de todos los zapopanos.

En el arranque oficial de la campaña de Pedro Kumamoto estuvo presente también la candidata al gobierno del Estado por la coalición Sigamos Haciendo Historia por Jalisco, Claudia Delgadillo, quien se comprometió a mejorar la salud, seguridad, y la movilidad para el municipio de Zapopan con apoyos directos desde su gobierno en caso de resultar triunfador en las próximas elecciones.