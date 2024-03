Fuga de Agua Tiene dos Semanas

Exigen al Siapa Reparación Inmediata, en Camichines

Por Rafael Hernández Guízar

Han transcurrido dos semanas de una fuga de agua en los cruces de Ciruelos y la avenida Malecón, de la colonia Camichines, en el municipio de Tonalá; todavía no se arregla.

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) recibió la denuncia por parte de los vecinos de esta comunidad tonalteca, sin embargo, no han acudido para arreglar el desperfecto que causa un gran desperdicio de agua que ha desgastado considerablemente las uniones del empedrado sobre la calle Ciruelos, y que constantemente aqueja a las personas por la avenida Malecón.

“Es el colmo que ya tengan dos semanas y que las cosas estén así, ah pero no fuera para cobrar, esos cabrones del Siapa son rápidos y eficientes, ya hubieran venido a cortar el agua, pero como es una fuga y tiene que venir a trabajar, pues no quieren hacerlo, que poca la verdad”, dijo Alfredo González, uno de los vecinos inconformes.

Y es que, a decir de los vecinos, en esta zona no se atienden a los reportes por parte del Siapa, situación que les molesta de sobremanera puesto que tratan siempre de cubrir los cobros que se realizan por parte de dicho organismo regulador del agua, sin embargo, ese esfuerzo no se ve reflejado en la dotación de servicios.

“Aquí el problema es que no están respondiendo, que uno sí tiene que pagar, pero ellos no vienen a trabajar (…) Nosotros creemos que así como son de buenos para cobrar, deberían de ser de bueno para trabajar. Hombre, pues es el colmo que no vengan a arreglar un tiradero de agua. Por eso pues quisiéramos hacerle un atento llamado a los del Siapa, a ver cuando vienen a arreglar esto porque sigue el tiradero de agua”, agregó el molesto vecino.

El llamado fue directo al Siapa y con la intención de acudan a la zona en cuestión para arreglar el desperfecto, toda vez que son cientos de litros de agua los que son desperdiciados en este lugar.