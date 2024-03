Kumamoto Arrancará Campaña en Plaza Cívica de Atemajac

“La Seguridad se Debe Volver Nuestra Prioridad”

Por Rafael Hernández Guízar

Pedro Kumamoto, el candidato para la presidencia municipal de Zapopan por la coalición Juntos Sigamos Haciendo Historia por Jalisco, adelantó que el inicio de su campaña será en la plaza cívica de la delegación de Atemajac.

Destacó que será un evento en donde estará convocado el equipo entero que lo acompañará para buscar, nuevamente, la presidencia municipal de Zapopan, en donde adelantó, habrá personas con una reputación sólida.

“En esa delegación, que es histórica para el municipio de Zapopan, nos vamos a ver a partir de las cinco de la tarde para dar el banderazo de salida de esta campaña, yo estoy muy emocionado porque va a ser un evento que es de muchas ideas, con muchas propuestas (…) Ahorita lo que puedo decir es que de la mano de la doctora Claudia Sheinbaum y de Claudia Delgadillo, vamos a poder construir el mejor proyecto, el proyecto que es de un Zapopan iluminado, un Zapopan seguro, más justo, en donde nadie se queda atrás, donde se ponga en alto el nombre de nuestro municipio”, dijo durante una entrevista a una estación local de radio.

Sin dar propuestas concretas por respetar el veto que existe al no haber iniciado formalmente las campañas, Pedro Kumamoto resaltó que habrá prioridades dentro de lo que busca para su proyecto en la presidencia municipal de Zapopan.

“La seguridad se debe volver nuestra prioridad, es decir, que no se utilice el helicóptero de la comisaría para partidos de fútbol, actualmente lo utiliza el alcalde Juan José Frangie, si se ponen las prioridades donde deben de estar, se mejoraría todo Zapopan; dejarían de estar en la oscuridad varias zonas del municipio, como han estado desde hace ocho años; (al no trabajar como se debe privatizan servicios) para luego hacer un contrato bastante cuestionado (como el realizado meses atrás para concesionar el alumbrado público) por más de cuatro mil 212 millones de pesos en 18 años, es decir, ellos dicen que no son deudas, pero (es) un compromiso de 18 años”.

Y siguió: “Va a ser de propuestas, para plantear cómo se va a mejorar Zapopan. Me he preparado mejor, pero también en equipo, me fui a estudiar al extranjero para tener ideas recientes innovadoras para poder resolver los problemas que estamos viviendo en Zapopan, pero no voy solo, voy con un excelente equipo, con una planilla que la integran personas que tienen incluso 35 años de experiencia, tanto a la planilla, y eventualmente el equipo que voy a ir presentándoles como encargados de las distintas agendas que tenemos presentes va a demostrar que somos un equipo plural, que tiene mucha formación”.

Finalmente, resaltó que algo que le alienta es que las encuestas que han aparecido en las distintas redes sociales, de las cuales no se ha invertido un solo peso, según destaco, lo ponen al frente de las preferencias en la intención del voto, posicionándolo incluso por encima de la actual presidente municipal Juan José Frangie, que busca la reelección para la alcaldía abanderado por el partido Movimiento Ciudadano.