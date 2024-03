Arranca Judea de San Martín de las Flores

Perubús Llegará Hasta la Zona Peatonal Comercial

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Hoy arranca la Judea 2024 en San Martín de las Flores, y en este sentido autoridades del gobierno de San Pedro Tlaquepaque invitaron a la ciudadanía a acudir al poblado de preferencia en transporte público, debido a que se esperan a más de 130 mil visitantes durante los siguientes días.

Con el operativo de vigilancia y supervisión ya listo, el coordinador de Protección Civil y Bomberos del municipio, Jaime Manzano Núñez, recordó a la población la importancia de seguir las diferentes recomendaciones para que vivan de la mejor manera la representación en vivo de la crucifixión de Jesús, la cual se realizará del 28 al 30 de marzo.

“Informar que nuestra principal recomendación desde el área de Protección Civil, para evitar una mayor aglomeración en el lugar, pues es hacer uso del transporte público. Son varias rutas las que pueden llegar a la delegación, que son la complementaria 61, la 96B1, la 97B1 y a través también de mi Macro Periférico, que llega directamente hasta la zona peatonal en donde ya pueden ver la parte comercial”.

El funcionario municipal recordó que desde la dependencia que lidera se hacen trabajos de reparación y preventivos, por lo que se ha capacitado a comerciantes en materia de primeros auxilios y seguridad para el buen uso del gas y la energía eléctrica. Esto, añadió, solo se viene a sumar al operativo ya listo de inspección y vigilancia para el cuidado de los entornos.

“También, se estará llevando a cabo la atención en apoyo con Servicios Médicos Municipales, así como la atención prehospitalaria y de rescate, en caso de que sea necesario, sobre todo para todas aquellas personas que suben al cerro y tienen dificultades para poder bajar, ya se tiene previsto a personal para apoyar. Se tiene además previsto la atención y prevención de cualquier tipo de incendio, supervisar las rutas de evacuación para que estén siempre despejadas y el apoyo del DIF para el extravío de personas”.

De manera general, exhortó a la ciudadanía a portar una identificación, no llevar mochilas y acordar un punto de reunión si se acude con compañía al evento. Además, pidió ubicar las zonas de emergencia, no obstruir salidas, llevar ropa cómoda, hidratarse constantemente y no exponer a adultos mayores y niños.

De acuerdo al programa de la Judea 2024, todo comienza hoy jueves santo de 19 a 22 horas, continuará el viernes 29 de marzo de 15 a 19 horas y concluirá el sábado de gloria de 12 a 13 horas.