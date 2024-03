Listo Operativo Para Judea de San Martín de las Flores

Esperan a 130 mil Visitantes

Por Elizabeth Ríos Chavarría

De cara a las actividades que se realizarán por la Judea 2024 del 28 al 30 de marzo en San Martín de las Flores, autoridades del gobierno de Tlaquepaque anunciaron que ya tienen listo el operativo de seguridad a fin de evitar incidentes con la ciudadanía.

A decir del coordinador de Protección Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque, Jaime Manzano Núñez, esperan alrededor de 130 mil visitantes en el poblado de San Martín de las Flores para observar la representación en vivo de la crucifixión de Jesús.

Dijo que como parte del operativo ya se tienen delimitadas las rutas de acceso y alternas a la celebración, así como las rutas del transporte público, las recomendaciones y las medidas de seguridad a seguir durante estos días.

“Se tiene un plan para desviar el tráfico vehicular mediante rutas alternas, se estarán colocando señalamientos para poder informar a los automovilistas tanto los ingresos que se tienen por Periférico camino al Verde y la libre Zapotlanejo. Se tiene un plan estratégico para poder evitar que se aglomeren todas estas calles y se agilice el proceso del arribo de las personas y el desaforo”.

Por ello, y para que la ciudadanía lo tome en consideración, detalló que las rutas del transporte público C61, C9-V1, C97-V1 y MP-A08 modificarán su derrotero para operar en su sentido de ingreso y egreso a la delegación de San Martín de las Flores, por las vialidades Francisco Villa, Insurgentes y Narciso Mendoza.

“Tenemos vialidades que permitirán el ingreso y desaforo. La primera de ellas es el Periférico, ingresando desde el poniente de la delegación, y posteriormente la calle Unión; también tenemos la carretera libre a Zapotlanejo con ingreso y salida por la calle Libertad y posteriormente la calle Matamoros; el mismo Periférico por la calle Francisco Villa; y hacia El Salto, por la carretera que va de San Martín hacia El Verde. Son cuatro grandes vialidades que nos permitirán ingresar o salir de lo que refiere al sitio en donde se va a llevar a cabo la Judea”.

Además, emitió una serie de recomendaciones a la ciudadanía como no dejar objetos de valor en los vehículos si se acude a la Judea, llevar ropa cómoda, utilizar protector solar, ubicar los puestos de atención en caso de extravío de menores, identificar a brigadistas en caso de necesitar ayuda externa, transitar por zonas seguras, no empujar y de preferencia no exponer a niños o adultos mayores al sol.

Cruz Roja, Lista Para Periodo Vacacional

Con el inicio de las vacaciones por la Semana Santa y de Pascua, la Cruz Roja Jalisco arrancó con su operativo de seguridad con la finalidad de preservar la salud y la vida de la población en general.

A decir de este organismo, para proporcionar la mayor ayuda posible -en caso de que la ciudadanía así lo requiera- se tienen instalados 27 puestos de auxilio y se mantiene en operación total las 29 delegaciones de la institución, las cuales están distribuidas por todo el estado de Jalisco.

“Cruz Roja otorga atención prehospitalaria por carreteras y localidades con actividades públicas o multitudinarias, así como en contingencias naturales o accidentes. Para hacer frente a contingencias, desastres y accidentes, se cuenta con 125 ambulancias operativas, 17 unidades de rescate urbano, 7 células de búsqueda y rescate, un tráiler y un remolque prehospitalarios, 10 unidades logísticas y 850 técnicas en urgencias médicas”, detalló la institución mediante un comunicado.

Aunado a esto, y debido a que muchos suelen salir de vacaciones fuera de la ciudad durante estos días, la Cruz Roja no dejó de emitir una serie de recomendaciones preventivas como: verificar el funcionamiento óptimo del automóvil, llevar herramientas y llanta de refacción, respetar los límites de velocidad, no conducir bajo la influencia del alcohol, no usar el celular, utilizar siempre cinturón de seguridad, viajar acompañados, colocar a menores de 4 años en asientos infantiles, planificar la ruta con anticipación y de preferencia viajar con luz del día.

Añadieron que si se practicarán deportes extremos se hagan en compañía de un guía o instructor. Al nadar, agregaron, la ciudadanía se debe esperar dos horas antes de ingresar a la alberca; no dejar a niños solos en las albercas; no entrar a ríos, canales o arroyos con corrientes de agua; no nadar si se consumieron bebidas embriagantes; y no correr al borde de las albercas.

Al salir de casa llamó a la ciudadanía a revisar que las llaves de gas y agua estén cerradas, desconectar los aparatos eléctricos, activar alarma e informar de la salida a un vecino de confianza o familiar.

En caso de pasear y excursionar, exhortaron llevar un botiquín de primeros auxilios, no exponerse al sol de forma prolongada y usar protector, comer en lugares limpios y evitar mariscos crudos, no perder de vista a los pequeños, no encender fogatas en zonas de riesgo, llevar celular con carga y batería extra, así como portar linterna.