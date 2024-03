Espaldarazo a Claudia Shienbaum

Candidatos al Senado y Diputaciones Federales Apoyan Plan C

“En Jalisco se le Quiere y se le Respeta Porque es una Mujer de Principios, Valores, que Siempre ha Trabajado en Favor de la Gente”, Destacó Rocío Corona Nakamura

Por Rafael Hernández Guízar

Los candidatos de Morena para el Senado de la República y las diputaciones federales en Jalisco, impulsarán el Plan C para apoyar los 100 compromisos de la candidata morenista a la presidencia de la República Claudia Sheinbaum.

Rocío Corona Nakamura, la candidata a senadora por Jalisco impulsada por la coalición Juntos Sigamos Haciendo Historia, aseguró que el objetivo es que todos los aspirantes a un cargo de elección popular para el Congreso de La Unión, impulsen dicha agenda durante sus campañas para reforzar ante la ciudadanía los compromisos de Claudia Sheinbaum Pardo, lo cual ya se puso en marcha en el estado de Jalisco.

“Las y los candidatos de Morena a cargos federales de elección popular, están listos para apuntalar el segundo piso del proyecto de transformación humanista, honesta, y transparente. Daremos buenas cuentas a México y este es el gran momento”, dijo ayer en rueda de prensa donde estuvo presente Página 24.

Y agregó: “En Jalisco se le quiere y se le respeta porque es una mujer de principios, valores, que siempre ha trabajado en favor de la gente”.

Asimismo, la candidata a senadora dijo que tanto ella como los demás candidatos al Congreso de La Unión, al menos en Jalisco, han “hecho propia” la iniciativa presidencial para reformar la ley electoral, y reducir la cantidad de legisladores plurinominales, así como el financiamiento público de los partidos políticos, entre otras cosas.

Agregó que la intención es ganar la mayor cantidad de legisladores para el partido Morena, y que así obtenga la denominada mayoría calificada en el Congreso de La Unión, así como en los Congresos de los estados, y en los ayuntamientos.

Finalmente se refirió a las encuestas que, tanto a escala nacional como en el Estado de Jalisco, colocan a las candidatas Claudia Delgadillo para la gobernatura del Estado, así como a Claudia Sheinbaum para la presidencia de la República, con una supuesta preferencia de la intención del voto.

“Las próximas inquilinas de Palacio Nacional, y Palacio de Gobierno, se escriben con C, con C de Claudia, y con C de cabeza, corazón, y carácter”, finalizó.