Falta Impulso al Turismo Religioso

Autoridades Deben de Apostar por Infraestructura y Servicios de Calidad

Con una Amplia Presencia de Santuarios Religiosos y Actividades, Jalisco Tiene Potencial Para Detonar Este Sector Turístico, Destacan Especialistas de la UdeG

A pesar de que Jalisco es una de las entidades con más santuarios religiosos en México, aún es necesario fortalecer la colaboración entre autoridades de turismo y cultura para potenciar el turismo religioso y generar infraestructura y servicios suficientes para dar cobertura a los visitantes en localidades grandes y pequeñas.

Además de visitar recintos religiosos en municipios como Talpa de Allende o San Juan de los Lagos, los turistas también pueden optar por alternativas que no requieren hospedaje ante la falta de infraestructura turística, consideró el doctor Rogelio Martínez Cárdenas, investigador del Departamento de Estudios Organizacionales, del Centro Universitario de los Altos (CUAltos) de la UdeG.

“El turismo religioso es un fenómeno muy importante porque tiene varios santuarios relevantes a nivel nacional; en este caso, por motivo de Semana Santa, el santuario que recibe más visitantes es el de Talpa”, explicó.

Existen casos en el Área Metropolitana de Guadalajara como la Judea de San Martín de las Flores, donde a pesar de que los turistas podrían no requerir hospedaje, sí representan una derrama económica para estas localidades, debido a los consumos que realizan en el sitio, añadió.

“Estas festividades tienen la característica de detonar las economías locales, y aunque no es una derrama importante la que se genera, el volumen de gente que asiste hace que sea una actividad relativamente importante para las comunidades”, abundó. Sin embargo, lamentó que el turismo religioso no sea tomado en cuenta como otros sectores debido a que representa un ingreso menor por visitante, aunque tiene potencial debido al volumen de turistas que llegan a recintos religiosos.

“Cada vez va más gente como una forma de encontrar espacios donde movilizarse; además de que estos sitios le permiten salir a la gente que no tiene una gran capacidad económica para sitios caros como la playa en estas temporadas”, externó.

El investigador refirió que el Estado mantiene distancia con los temas religiosos, por lo que promover el turismo de esta índole podría ser confundido con promover prácticas relacionadas con la religión. “Es mínimo el trabajo que se ha estado haciendo comparado con el que se hace con otros nichos de turismo”, consideró.

Respecto a la inseguridad, Martínez Cárdenas dijo que no se trata de un factor que influya en los visitantes, y mencionó que los turistas religiosos suelen ser más tolerantes con la calidad de los servicios al considerarlos como un “sacrificio” ofrecido como parte de su fe.

“Al no tener una infraestructura turística no podemos ofrecerle un servicio de calidad al turista extranjero, que no viene con esta actitud, por lo que viene esperando un buen servicio”, acotó.

Exhortó a las autoridades a hacer trabajo en equipo con el sector religioso para detonar el turismo, no sólo mediante infraestructura, sino también con la promoción de actividades, el rescate de tradiciones y el cuidado del patrimonio tangible e intangible.

Una Semana con Distintas Actividades

Durante los días de Semana Santa, en Jalisco y en su AMG se llevarán a cabo diferentes actividades religiosas para disfrutar del patrimonio arquitectónico y cultural, informó el doctor José Alfredo Alcántar Gutiérrez, Director del Instituto sobre Centros Históricos, del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD).

Mencionó que visitar las cruces atriales son una opción en espacios al aire libre y puso como ejemplo el barrio de Analco, en Guadalajara, donde es posible apreciar una cruz atrial con elementos ornamentales que tuvo participación de grupos indígenas.

“Hay otras más como en el caso de San Juan de Ocotán o Mezquitán, y en la zona de Tlajomulco también vamos a encontrar otras cruces atriales, en Santa Cruz de las Flores o Cajititlán”, detalló.

En el Santuario de Guadalupe de Guadalajara y en la Catedral Metropolitana se podrán observar altares dedicados a la crucifixión de Jesucristo, así como en la Iglesia de San Agustín, en el Centro Histórico tapatío.

La tradición de los Cristos tendidos también será una de las actividades de Semana Santa en los municipios de Tlajomulco, Etzatlán y San Martín Hidalgo, aseveró el académico.

“Las expresiones culturales que giran en torno a la Semana Santa son, sin duda, un testimonio del patrimonio tangible por medio de la arquitectura, como patrimonio intangible a través de las expresiones culturales en torno a estas tradiciones”, dijo.

María Aurora Alcántar Gutiérrez, integrante de la Asociación de Cronistas Municipales del Estado de Jalisco, recordó que en la Semana Santa existen varias tradiciones que se mantienen latentes en los municipios de la entidad.

Estas tradiciones no sólo mantienen un sentido religioso, sino que también destacan por la gastronomía y costumbres en los días específicos de esta semana.