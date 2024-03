Prefieren Viajar en Camión

Vacaciones de Semana Santa y Pascua

Cientos de Pasajeros Comenzaron a Llegar a la Central Camionera Para Salir del AMG y Disfrutar del Periodo Vacacional

Por Rafael Hernández Guízar

Cientos de personas acuden a la Nueva Central Camionera para salir de vacaciones durante Semana Santa y Pascua.

Ayer, Página 24 acudió a la central para platicar con algunos de los habitantes de la zona metropolitana que optaron por utilizar el camión para ir a diferentes destinos en la temporada vacacional, la playa es sin duda el lugar más recurrente.

“Nos vamos a la playa una semana. Si Dios quiere regresamos el próximo sábado para aprovechar unos días de vacaciones”, dijo uno de los entrevistados.

Y siguió: “Vamos a un hotel, y compramos el paquete ya con el camión incluido, porque así nos sale mejor, es menos desgaste que ir manejando, y nos sale hasta más barato. Yo creo que es mejor así porque si tomamos en consideración el desgaste del carro, la gasolina, las casetas, son varios factores. Uno llega tranquilo, toma el taxi, se va al hotel y nos quedamos ahí toda la semana. Nos regresamos al camión y ya venimos aquí otra vez a la casa. Está mejor así, así se gozan más las vacaciones”.

Otra de las entrevistadas, dijo que irían de vacaciones a Michoacán, a visitar a su familia: “Con la familia joven, vamos a irnos unos días a pasarla tranquilos, y a estar a gusto. Yo creo que nos regresamos en Pascua… Queríamos irnos a la playa directo, pero vamos a aprovechar para estar unos días con la familia allá en Michoacán, y ya estando allá como está cerca de la playa nos vamos a ir unos días, nos vamos ahorrar un dinero, ando así con la familia porque todo está muy caro”, agregó.

A decir de los entrevistados, viajar en camión supone para las personas mayor tranquilidad y comodidad, sobre todo por el hecho de evitar sitios peligrosos en las carreteras al ir manejando un automóvil.

Taxista Esperan más Ingresos

Taxistas de la zona metropolitana de Guadalajara esperan que la semana Santa y Pascua mejoren sus ingresos.

Tras un inicio de año que no ha sido el mejor para los choferes de carros de alquiler, en la Central Camionera Nueva, ubicada en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, los ruleteros se dicen esperanzados para que haya suficiente turismo que permita tener mejores ingresos, pues a diferencia de otras plataformas de transporte, dicen, ellos trabajan con tarifas establecidas.

“La verdad está muy lento el trabajo. Ahorita literalmente está normal aquí, por ejemplo, de la central camionera nosotros estamos cobrando 150 pesos al centro, a Zapopan 200 pesos; a Tonalá cobramos 150, nosotros tenemos una tarifa y tenemos que respetarla para dar el servicio”, dijo uno de los taxistas entrevistados.

Y es que según relató este trabajador del volante, no se ha presentado en estos días una cantidad fuerte de turistas que lleguen a la perla de occidente, por lo que sus esperanzas están puestas en las próximas dos semanas.

“Ojalá que traiga más pasaje, te digo que la verdad no hay tanta gente en estos momentos, nosotros tenemos nuestras tarifas y con esas cobramos, no es como con el Uber y otras, que con más tráfico cobran más y así, nosotros sabemos y creemos que el pasaje no tiene la culpa de que haya tráfico o que se complique el viaje, por eso esperamos que en las próximas semanas mejore la cosa, y a partir del lunes que se componga más o desde mañana domingo (hoy) las cosas empiecen a cambiar”, agregó.

Para todas las personas que visitan la ciudad de Guadalajara, si llegan a través de camiones a la central de manera directa, en estos lugares se encuentran puntos específicos en los cuales se puede contratar el servicio de taxi, donde hay tarifas ya establecidas, para evitar cobros excesivos al pasaje.