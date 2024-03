Presume Delgadillo 45% de Preferencia Electoral

En Encuesta “De las Heras” Aventaja con 45%

Lemus tendría 29% de Intención de Voto y Laura Haro 13%

Por Rafael Hernández Guízar

Claudia Delgadillo González, la candidata al gobierno del Estado de Jalisco por la coalición “Juntos Sigamos Haciendo Historia por Jalisco”, presumió ayer que lidera las encuestas.

A través de su cuenta oficial de la red social X, presentó que, de acuerdo con los resultados de la casa encuestadora “De las Heras”, actualmente tiene el 45 por ciento de las preferencias electorales.

A la pregunta, “si este domingo hubiera elecciones para gobernador del Estado de Jalisco, ¿usted por cuál partido o candidato votaría?”, según el estudio, Claudia Delgadillo González obtendría la mayoría de las preferencias electorales.

Después de ella, se ubicaría el candidato del partido Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus Navarro, actual presidente municipal de Guadalajara con licencia, quien tendría el 29 por ciento de las preferencias.

En la tercera posición estaría Laura Haro, la candidata de la coalición integrada por el PRI, PAN, y PRD con el 13 por ciento de las preferencias.

De acuerdo con esta encuesta, la cantidad de personas indecisas es de sólo el 7 por ciento, mientras que quienes aseguraron que no votarían por ninguno de los candidatos antes mencionados es de apenas 3 por ciento; el 2 por ciento de los encuestados contestó que el voto es secreto no dando así respuesta alguna que ayude a tener un resultado claro en las métricas, y sólo el 1 por ciento indicó que no saldría a votar, es decir, es este el índice de abstencionismo para las próximas elecciones.

Por su parte, Pablo Lemus Navarro también se dijo encabezar las preferencias en las encuestas realizadas por los diarios La Jornada, El Universal, El Heraldo, y Reforma.

De acuerdo con información publicada también en redes sociales, el promedio en la intención del voto en las encuestas realizadas por los señalados medios de comunicación, le otorgarían el 44.5 por ciento a Pablo Lemus, mientras que a Claudia Delgadillo, quien representa a los partidos Morena, Verde Ecologista, del Trabajo, Futuro, y Hagamos, se le otorgaría el 35.6 por ciento, mientras que a Laura Haro, sólo se le otorga el 11.57 por ciento de votos.