Exigen Transparentar Recursos de Verificación Vehicular

“Este Gobierno Hizo un Negocio Sólo Para Unos Cuantos”

Por Rafael Hernández Guízar

El gobierno de Enrique Alfaro debe transparentar el destino del dinero que se recauda por concepto del programa de verificación vehicular, señaló tajantemente ayer Claudia García, candidata a diputada federal de Morena por el distrito 7.

La candidata, quien también es diputada local, resaltó que presentó ya en el Congreso del Estado una iniciativa para que la verificación sea gratuita, algo que simplemente fue bloqueado por la fracción del partido Movimiento Ciudadano -el partido del gobernador- y que con ello, se constata que lejos de ser un programa que beneficie al medio ambiente, es meramente recaudatorio.

“Está igual o más contaminado que antes, porque ya lo hemos dicho muchas veces, la medida es recaudatoria, y no integral de combate a la contaminación. Otra prueba de este mal diseño, es que la mayoría de la población que maneja un vehículo automotor lo rechaza, y por lo tanto no está yendo a verificar su automóvil, este programa nunca hablo de las industrias o de las empresas que emiten una gran cantidad de contaminantes, o de las ladrilleras que también son una fuente muy nociva de contaminación, sobre ellas no hay programas para verificar. Este gobierno hizo un negocio sólo para unos cuantos”, criticó.

Y siguió: “Hace un mes presenté una propuesta para que la verificación no les cueste a los ciudadanos, que este servicio lo cubra el gobierno… La iniciativa que presenté, esta administración de Movimiento Ciudadano la congeló. Claro que no se discutió y fue votada, porque lo único que tienen en el Congreso del Estado es una agenda política para solapar algo de malestar, si lo que quieren es que haya un medio ambiente sano, entonces el ciudadano que verifique, y que el gobierno lo pague”.

Enfatizó que hay una gran opacidad por parte del gobierno del Estado, al no informar el destino final del dinero que se ha recaudado por concepto de verificación vehicular, así como por las fotos infracciones y otros requerimientos, como multas a la ciudadanía que circula en la entidad.

“Las autoridades han querido aplicar y defender el programa de verificación vehicular, pero no por ayudar al ambiente. De hecho, cuando se aprobó el programa no hablaban de los contratos, pero en estos meses nos hemos dado cuenta de que el programa sí es un negocio. En Morena ya les dijimos cómo hacerle para que este programa sea algo que de verdad defienda al ambiente y no perjudique a la gente”, dijo.

Finalmente, resaltó que la ciudadanía rechaza tajantemente el programa, y esto es algo que se puede palpar al acudir a los centros de verificación, y constatar la poca asistencia de las personas para cumplir con la disposición oficial.