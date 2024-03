Entre Descalificaciones y Acusaciones, Primer Debate

Candidatos a Gubernatura Presentan Pocas Propuestas

No Contestaron o Simplemente Ignoraron Algunas Preguntas de los Moderadores y de la Ciudadanía por Enfocarse en Señalamientos Contra sus Contrincantes

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Entre reclamos, Acusaciones, descalificaciones y pocas propuestas, es como se llevó a cabo el primer debate entre los candidatos a la gubernatura de Jalisco, organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).

En este primer ejercicio se abordaron los temas de derechos humanos, gobernabilidad y seguridad, y aunque al inicio los tres candidatos Laura Haro (PRI-PAN-PRD), Pablo Lemus (Movimiento Ciudadano) y Claudia Delgadillo (Morena) enunciaron algunas propuestas en la materia, conforme se desarrolló el debate se pudieron observar más reclamos y ataques personales.

Previo a su arranque se hizo sorteo para delimitar el lugar de las participaciones, y es así que Laura Haro, de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, fue quien empezó al hablar no solo de la crisis de inseguridad y violencia en el estado y el país, sino al recordar al alcalde priísta de Pihuamo, Humberto Bautista, asesinado a balazos este viernes a unas cuadras de presidencia municipal.

“Seré una gobernadora que respete los derechos y las garantías de cada ciudadano. Conmigo se acabaron los abrazos para los delincuentes. La exigencia es clara y de frente a los gobiernos: garantizar que estos procesos se lleven en un clima de paz, de seguridad, en donde todas las personas puedan salir a ejercer de manera libre su derecho de decidir quién nos representará los próximos seis años”.

Haro Ramírez se apoyó de algunas pancartas para contrastar cifras al señalar cómo en Jalisco, cada día, mueren seis personas; que en enero cada dos horas y media desapareció una persona en el país; o cómo es que la entidad ocupa el segundo lugar en trata de personas. Con esto, aprovechó para criticar a los gobiernos de MC y Morena por su mal trabajo y señalar que para las elecciones del 2 de junio ambos partidos son más de lo mismo y que la única opción es la que ella abandera.

Sin embargo, los reclamos y las descalificaciones se fueron en gran medida entre los candidatos Pablo Lemus y Claudia Delgadillo, pues mientras el primero no dejó de cuestionar el pésimo trabajo que ha hecho Morena a nivel federal en temas como seguridad, educación o salud, la morenista por su parte aseveró que en MC todos son corruptos y han hecho que Jalisco esté sumido en una profunda crisis.

“Me parece sorprendente que Morena propone traer esos gobiernos a Jalisco. Con esa coordinación, por ejemplo como Guerrero, o qué decir de Michoacán, o Zacatecas o Colima. ¿Eso quieren traer? Vamos a hacer nuestra tarea desde el estado”, expresó Lemus Navarro.

“Jalisco está aislado, (Enrique) Alfaro nos tiene recluidos del resto del país y eso nos afecta y eso en mi gobierno no pasará. Habrá coordinación con el gobierno de México para traer programas sociales, apoyos y becas. Soy la única que puede garantizar esa coordinación y armonía con el gobierno de México”, añadió Delgadillo González.

También, ambos candidatos se enfrascaron en una serie de señalamientos por su relación con el propietario de la empresa AJP, acusado de fraude millonario a miles de personas. Además, Lemus Navarro recriminó a la morenista tener más militancia en varios partidos que elecciones ganadas, en tanto que Delgadillo González llamó al emecista en más de una ocasión “Pablo Alfaro”.

Las Propuestas

Aunque fueron pocas, no se desglosaron de manera más detallada y no resultaron nuevas porque ya las habían dado a conocer en eventos de campaña los últimos días, los tres candidatos recordaron algunas de las propuestas que implementarán en materia de seguridad y derechos humanos en caso de ganar la gubernatura de Jalisco.

Laura Haro, de Fuerza y Corazón por Jalisco, dijo que fortalecerá a las policías, por lo que no solo se les equipará con todo lo necesario, sino que no ganarán menos de 20 mil pesos y contarán con beneficios como seguridad social o becas para sus hijos. Además, refirió que capacitarán a quienes investigan y se impulsará la justicia cívica con mecanismos de solución de conflictos, con la finalidad de que no todos los delitos lleguen a judicializarse.

Pablo Lemus, de Movimiento Ciudadano, recordó que el mismo modelo que empleó en Guadalajara y Zapopan para con la policía se replicará en todo el estado, es decir, según él, se tendrá a una corporación bien equipada y pagada, y sobre todo con más elementos. Dijo que se creará la policía de caminos para vigilar las carreteras y que implementarán el mejor centro de inteligencia C5.

Añadió que impulsará centros Colmena para la prevención del delito, que darán atención personalizada a familiares de desaparecidos, que consolidarán un centro de identificación humana, que fortalecerán las labores de búsqueda y que se contratarán a más agentes investigadores para la Fiscalía de Jalisco.

Claudia Delgadillo, la candidata de la coalición Seguiremos Haciendo Historia, habló por su parte de fortalecer todos los programas sociales que se replican en la federación y traerlos al estado; de trabajar por buscar a todos los desaparecidos en coordinación con otros niveles de gobierno; y que habrá un policía por cada mil habitantes, ya que en la actualidad hay uno por cada tres mil.

Garantizó mesas de seguridad todos los días y mesas regionales para no descuidar a los municipios del interior de Jalisco; que habrá médicos de 24 horas en los 125 municipios, que sí van a apoyar a los maestros, y que el programa Recrea se va, pero se quedará con la entrega de uniformes y útiles, y además se ampliará con la entrega de desayunos.

Cabe destacar que durante el debate hubo algunas preguntas de los moderadores y de la ciudadanía que los candidatos no contestaron o simplemente decidieron ignorar, por enfocarse en señalamientos con sus contrincantes.

El siguiente debate entre los candidatos será el próximo sábado 13 de abril a las cinco de la tarde.