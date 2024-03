Gobernador Firma Decreto de Presupuesto Constitucional Para la UdeG

Sería el fin del Conflicto Entre el Emecista y la Universidad

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Con un reconocimiento al exrector Raúl Padilla López y poniendo fin al conflicto que se mantuvo con esta casa de estudios desde 2021, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, firmó el decreto para la promulgación de la reforma que garantizará un presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Tras recordar cómo es que el pleito entre la universidad y su gobierno comenzó por los 140 millones de pesos del Museo de Ciencias Ambientales que se reasignaron a otro lado, Alfaro Ramírez mencionó que lo único que buscaba era cambiar la postura de la UdeG en cuanto a lo electoral y político.

Es por ello que en ese sentido no dejó de reconocer al ya fallecido Padilla López -a pesar de que fue muy crítico con él-, pues aunque admitió no haber coincidido con él en el ámbito político o partidista, eso no le resta méritos a su labor.

“Raúl Padilla fue sin duda uno de los políticos más completos que haya tenido Jalisco. Que hayamos sido adversarios no me impide reconocerlo. Entiendo el papel que tuvo en la construcción de un modelo universitario, pero tengo que decirlo, teníamos una profunda diferencia en el papel que la universidad debía tener en la arena política”.

Al calificar el día como histórico, el mandatario estatal expresó que el presupuesto constitucional para la UdeG se logró gracias al diálogo que se logró entablar con el rector general, Ricardo Villanueva, pues así se abrió la posibilidad de poner fin al conflicto.

Ofreció disculpas además a los liderazgos de la UdeG que se pudieron haber visto dañados por la confrontación de años, por lo que puso sobre la mesa su disposición para entablar la relación de nuevo a futuro.

Cabe recordar que la iniciativa del presupuesto constitucional, ya aprobada en el Congreso de Jalisco, establece que la UdeG recibirá cada año no menos del 5 por ciento del presupuesto total que recibe Jalisco, así como otro 0.3 por ciento que se destinará a infraestructura educativa.

En este sentido, el rector Ricardo Villanueva expresó que con el presupuesto consolidado la universidad operará con total autonomía -sin depender de la voluntad de los gobiernos en turno-, por lo que ahora el reto será crear miles de espacios nuevos para educación superior.

“Todos los estudiantes regulares tendrán una beca del cien por ciento de su matrícula. Vamos a crear alrededor de 30 mil nuevos espacios en posgrados para tener al menos 50 mil estudiantes de maestría y doctorado. A través de nuestra universidad virtual, no solo vamos a llegar a todos los rincones del estado, sino donde quiera que haya jaliscienses y mexicanos en todo el mundo”, afirmó.

123 Municipios Avalan Reforma Constitucional

El pasado 28 de febrero el Congreso de Jalisco aprobó la reforma del presupuesto constitucional, sin embargo, ayer en sesión del legislativo se reafirmó el aval que 123 de los 125 municipios del estado le dieron a tal propuesta para su publicación y entrada en vigor.