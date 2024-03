Alertan Posible Caída de Poste de la CFE

Vecinos: El Problema Tiene más de un año

“Aquí Enseguida Está una Primaria, y Puede Matar a un Niño”

Por Rafael Hernández Guízar

Un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) está a punto de caerse al arroyo vehicular, sobre la avenida Copérnico en la colonia Paseos del Sol, del municipio de Zapopan.

El problema lleva más de un año sin ser atendido por la CFE, aseguran vecinos, ni siquiera por ubicarse el problema a sólo cinco calles de las oficinas de la empresa, algo que causa temor entre vecinos y comerciantes de la zona, quienes exigieron la intervención inmediata de las autoridades.

“No sé qué es lo que están esperando, si lo que quieren es que termine por caerse y que le caiga encima a alguien, imagínese nada más aquí enseguida está una primaria, y puede matar a un niño, o a varios, o le puede caer encima un carro, es decir, aquí ya no tiene que aplicar lo de muerto al niño a tapar el pozo, deben de ponerse las pilas estos señores de la Comisión Federal (de Electricidad), es el colmo que estando aquí a unas cuadras no hagan nada”, dijo uno de los vecinos entrevistados por este reportero.

La problemática se ha denunciado en varias ocasiones, pero simplemente no hay respuesta, situación que les hace sentir a los vecinos y comerciantes que se encuentran en estado de indefensión.

“De verdad es algo pésimo. No son buenos para arreglar, pero si son muy buenos para venir a cobrar, porque si se pasa usted un día, vienen y le desconectan de inmediato, y luego le cobran reconexión, pero por qué no atienden estas cosas. Si el poste no se ha caído es porque está sostenido con los cables, entonces que tengan poquita vergüenza y vengan y hagan algo urgentemente (…) Y los del Ayuntamiento pues imagínese, tampoco hacen nada, también les vale cacahuate lo que pase aquí”, agregó.

Pero no sólo desde la Comisión Federal de Electricidad ha tenido oídos sordos, tampoco la Dirección de Protección Civil del municipio de Zapopan se ha molestado por acudir, al menos para acordonar el sitio y servir de nexo entre la ciudadanía y la CFE; paradójicamente también a sólo unas cuadras de este sitio se encuentra la Unidad Administrativa del municipio de Zapopan, donde por cierto está un destacamento de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Zapopan.

El problema está ubicado exactamente afuera de una plaza comercial, a sólo 20 metros de una escuela primaria sobre la avenida Copérnico, casi al cruce con la avenida Felipe Zetter, de la colonia Paseos del Sol, en el municipio de Zapopan.