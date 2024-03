Gastarían 140 mdp en Combate de Incendios Forestales

Trabajarían mil 900 Brigadistas

Utilizarían 19 Torres de Detección de Incendios, más de 200 Vehículos Especializados y 5 Helicópteros

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Debido a que se espera una temporada de estiaje complicada como la vivida el año pasado, autoridades del gobierno de Jalisco presentaron el estado de fuerza para combatir incendios forestales en la entidad.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, detalló que con un presupuesto de más de 140 millones de pesos y un estado de fuerza de más de mil 900 brigadistas es como se están preparando para la temporada de estiaje. Aunado a esto, señaló, tendrán a disposición 19 torres de detección de incendios, más de 200 vehículos especializados, así como cinco helicópteros.

Si bien comienza un periodo complicado para Jalisco, el mandatario estatal no dejó de presumir la efectiva respuesta que han tenido ante incendios forestales, ya que si para el año pasado -a estas fechas- ya se habían registrado 249 incendios, en lo que va del 2024 solo han atendido 102.

“El año pasado tuvimos 45 semanas de estiaje. Tuvimos temperaturas nunca antes vistas y tuvimos actos también que más allá de la naturaleza había personas que iniciaban incendios. El año pasado, a estas alturas, ya habían sido afectadas 8 mil 300 hectáreas y este año van 800. Por supuesto, el equipamiento que se ha logrado habilitar no es cualquier cosa”.

No obstante a toda esta preparación, Alfaro Ramírez sí llamó a la ciudadanía a ser responsable durante estas fechas no solo para evitar afectaciones a la salud cuando haya contingencias ambientales, sino para denunciar o reportar algún incendio en áreas verdes de la ciudad.

“Se ha hecho un gran esfuerzo. Nos hemos preparado bien y confiamos en que vamos a contar con la participación de la gente, sobre todo con una actitud responsable para entender que en la acción humana está un componente fundamental, como ya se dijo aquí, para la prevención de los incendios. Estamos organizados y listos, hay un gran trabajo de coordinación y vamos a mantener este equipo de trabajo permanente”.

Para denunciar cualquier siniestro que afecte zona boscosa y selvas de Jalisco, la ciudadanía puede llamar a la línea 33 30 30 82 80, o hacer el respectivo reporte en las redes sociales de Reporte Forestal.