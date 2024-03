Usuarios: Mejoró Movilidad en Polígono Ramón Corona

“Hacen Falta Mejores Señaléticas”

“Nada más que no Dejen de Cuidarla Porque si no es Regresar a lo Mismo”

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Aunque todavía persiste la confusión en muchos que tienen que preguntar en dónde tomar alguna ruta, usuarios del transporte público consideraron que mejoró el movilizarse por todo el polígono de Ramón Corona, también conocido como la “estrella de la muerte”.

A inicios de año autoridades municipales inauguraron las obras de intervención que hicieron en la zona, en un afán de ordenar el transporte público. Si bien en su momento persistió el enojo y la confusión, a falta de socialización de las obras y el desvío de rutas, a casi dos meses del cambio, ciudadanos aseguraron que se percibe una mejora en todo el lugar.

“Lo único que no me gusta es que me tengo que mover más para agarrar el camión, camino más pues, pero todo quedó más caminable y no sé, como que te da más esa sensación de estar más seguro”, expresó Eduardo Oliva García.

“Con la plaza que hicieron se ve más despejado y bonito, antes era bien peligroso cruzar todas estas calles y córrele que te atropellan. Está más ordenado y hasta más tranquilo para caminar”, refirió doña Magdalena Carmona.

“Los robos eran bien comunes en todo este tramo porque era bien fácil que te bolsearan. No digo que no haya (más robos) pero yo sí me siento un poquito más segura porque ya veo además a policías por aquí”, añadió la señora Rossy.

Aunque la opinión general de quienes platicaron para Página 24 fue que el lugar quedó más estético, lo cierto es que tampoco faltaron aquellos quienes consideraron que todavía hace falta un poco más de orden en cuanto al paso y el lugar en donde se detienen las unidades del transporte público, pues todavía existe confusión.

No obstante a esto, incluso ellos admitieron que con las obras el lugar quedó más despejado a fin de caminar sin peligro no solo de ser asaltado sino de ser atropellado, por lo que dijeron esperar que todo el lugar no se descuide pues si no en unos años volverá a estar igual o peor de desordenado e inseguro.

“Hacen falta mejores señaléticas con los camiones, pero fuera de eso creo que todo está bien. Caminas por la fuente y ves a las personas sentadas y antes, si ya eran las siete, esperar camión por aquí se volvía un peligro por el riesgo de que te robaran (…). Nada más que no dejen de cuidarla porque si no es regresar a lo mismo”, concluyó Antonio Torralba.