Frangie Incumple Promesa a Colonos de Paseos del Sol

Siguen Obras de Ciclovía

*Colonos Quejosos Asumen que Todos se Mueven en Automóvil

Rafael Hernández Guízar

Ni siquiera la llegada de las campañas electorales evitó que continúen las obras de la construcción de la ciclovía por la avenida Copérnico, en la colonia Paseos del Sol Zapopan.

Los vecinos habían recibido la promesa por parte del presidente municipal con licencia, Juan José Frangie, quien busca la reelección al cargo, de que no habría parque central y ciclovía, pues con eso colapsaría la circulación en esta tan transitada avenida ubicada al poniente de la ciudad, simplemente la promesa quedó en el aire.

Por eso, vecinos de la zona piensan cobrarle la afrenta en las urnas.

“Nosotros fuimos muy claros con el presidente municipal, y le dijimos que no queríamos esta obra, y no le importó. Nos dijo que se iba a reunir con nosotros para ver la manera de que no siguiera la obra, y tampoco cumplió, enorme sueño, pues se la vamos a cobrar, vamos a votar por otro y al menos con la gente de aquí de la colonia, que ni crea que va a contar, ni tampoco con la gente de las colonias cercanas, porque para él es muy fácil nada más prometer pero nunca cumple sus promesas, entonces nosotros ya no queremos un presidente municipal que nos juegue el dedo en la boca”, criticó uno de los vecinos entrevistados.

Antes del arranque de las campañas, y de que se inscribiera Juan José Frangie como candidato a la presidencia municipal de Zapopan -por el partido Movimiento Ciudadano-, se les había prometido a los vecinos una reunión para hablar respecto al tema de la ciclovía, pero quedó en el tintero.