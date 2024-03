Lo de Lemus son Ocurrencias: Alfaro

Gobernador Defiende su Verificación Vehicular

Subsidiar, como Propone Lemus, Significa que Jalisco Pague mil 153 Millones de Pesos

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Luego de que el candida­to a la gubernatura de MC por Jalisco, Pablo Lemus, propusiera verificación ve­hicular “gratis” para los ciudadanos, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez pi­dió evitar ocurrencias. Sin decir nombres y lan­zando solo un “llamado”, el mandatario estatal pidió a los candidatos y candidatas de este proceso electoral a no implementar propuestas sin fundamentos ahora que recién comenzaron las cam­pañas.

Dijo que se “vale mejo­rar”, modificar o hacer más accesible el programa, sin embargo, sí sugirió que se en­tienda lo que se dice porque hablar de subsidiar el progra­ma de verificación vehicular significa que Jalisco pagaría mil 153 millones de pesos.

“Lo que yo sugeriría, res­petuosamente, es que enten­diéramos lo que decimos, porque subsidiar el programa de verificación vehicular de Jalisco costaría, para hacerlo completo, mil 153 millones de pesos. Por eso digo, y lo digo para todos, no es con dedica­toria para nadie, todas y todos los candidatos, seamos res­petuosos con los jaliscienses, hablémonos con la verdad, digámonos lo que se puede y no que no se puede hacer”, criticó el emecista.

Alfaro recordó que este programa se aprobó en el Congreso de Jalisco y cuenta como tal con una legislación, y que forma parte de una po­lítica pública integral que no existe en otra parte del país, y que por lo tal hace que este mismo sea más barato para el ciudadano.

“Es un llamado respetuoso a todos y a todas las candidatas, para que los planteamientos que le hagan a los jaliscienses tengan fundamento y tengan sobre todo conocimiento de lo que están planteando (…). No existe un solo programa de verificación vehicular que no tenga costo para el usuario, pues de eso se trata”, insistió.

Obras del Peribús a Tonalá en marzo

En otros temas, el manda­tario estatal explicó que será a finales de marzo cuando co­miencen las obras de amplia­ción del Peribús en aras de que este llegue al centro de Tona­lá: “Estimo que antes de que termine marzo arrancamos las obras de las primeras estacio­nes hacia Tonalá.

Cualquier obra genera molestias, esta es una obra de difícil ejecución por la carga vehicular del Pe­riférico, pero estamos prepa­rando el operativo para que afecte lo menos posible”.