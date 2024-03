Familias de desaparecidos Exigen ser Grupo Prioritario de Atención

Ante Diputados

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Reformas de algunas le­yes en la materia que siguen pendientes, voluntad política de diputados locales y que familiares sean considerados como grupo de atención prio­ritaria, fue parte de lo que se dijo en una mesa de diálo­go que se llevó a cabo en el Congreso de Jalisco en torno al tema de desaparecidos.

Familiares de desapare­cidos expresaron que se re­quieren apoyos que mitiguen las problemáticas a las que se enfrentan. Expresaron que, si se les considerara como un grupo prioritario de atención, en el estado se podrían im­plementar diversos progra­mas enfocados a los temas de salud, educación y sobre todo apoyo económico.

Héctor Flores, integrante del colectivo Luz de Espe­ranza, añadió que estos apo­yos son necesarios pues los ausentes muchas de las veces dejan a hijos desprotegidos, y sus familiares pierden trabajo por dedicarse a buscarlos.

“Es la necesidad de que se ejerza una política pública destinada a las familias, dadas las vulnerabilidades y amena­zas que vivimos todos los días, en todos los aspectos, porque no solamente es asistencial de educación, salud e incluso de seguridad, sino la falta de re­cursos del estado y de volun­tad para salir adelante”, refirió Héctor Flores, integrantes del colectivo Luz de Esperanza.

Aunado a esto, familiares aseveraron que siguen las fa­llas desde el estado con res­pecto a la falta de personal especializado en temas de búsqueda, por lo que es cons­tante que sean víctimas de violencia institucional.

Por otro lado, el Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición For­zada, refirió que en el congre­so existe el gran pendiente de aprobar una Ley Estatal de víc­timas, pues aunque en 2021 se avalaron legislaciones en ma­teria de desaparecidos, las ac­ciones del gobierno y el marco normativo mediante el cual se rige resulta insuficiente.

A decir de la diputada lo­cal de Morena, Claudia Gar­cía Hernández, el rezago en la aprobación de esta ley se debe a una falta de voluntad política y de un total cinismo de parte de sus compañeros legisladores.

“Son tan cínicos (los dipu­tados) para no votar en con­tra, que votan en abstención para no ponerse en contra de la gente. ¿Ustedes creen que nosotros no quisiéramos ho­mologar la ley?”.

Lamentó que no les haya alcanzado aún los votos para sacar esta y otras propues­tas pendientes exigidas por la ciudadanía, como la de la fiscalía especializada en la búsqueda de personas, por lo que pugnó por seguir alzan­do la voz en aras de conse­guir que estos temas avancen.