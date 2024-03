Promete Claudia Delgadillo “un Policía por Cada mil Habitantes”

Por Rafael Hernández Guízar

En Jalisco habrá cambios radicales a favor de la ciudadanía, prometió ayer Claudia Delgadillo González, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia por Jalisco.

Claudia Delgadillo resaltó que en materia de seguridad habrá una total coordinación entre el Estado y la Federación para abatir la comisión de delitos que han robado la paz a los jaliscienses.

“Trabajaremos todos los días para recuperar la paz y la tranquilidad, atenderemos las causas, dotaremos demás y mejores policías a nuestro estado, habrá inteligencia investigación en cada una de las carpetas que tiene la Fiscalía del Estado. Coordinación total entre la policía estatal y la Guardia Nacional, actualmente aquí en Jalisco tenemos un policía por cada tres mil habitantes, en nuestra administración tendremos un policía por cada mil, habitantes”.

Y siguió: “Fortaleceremos a la policía investigadora y crearemos unidades especialidades en cada una de las regiones. La procuración de justicia no puede ser un privilegio, debemos de garantizar a nuestra gente que aquí en Jalisco haya solución, y que sus carpetas le serán entregadas con respuestas dignas, concretas, y justas. Por supuesto que habrá ministerios públicos para resolver lo que le duele a cada uno de ustedes aquí en el estado. Nos comprometemos a elaborar una iniciativa de ley que no permita la disminución del presupuesto destinado a seguridad, como lo hicieron estos malos gobiernos”.

Agregó que habrá mayor dedicación al tema de los desaparecidos, y la contratación de más médicos forenses para dar una total certeza dentro del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

Igualmente resaltó que, en el tema de la movilidad, habrá en su gobierno ampliaciones en los servicios que presta el tren ligero.

“La línea uno, llegará hasta la zona de Las Mesas, la línea dos hasta Tonalá, y la línea tres hasta Tesistán. Daremos solución a la avenida López Mateos con el mejoramiento del ingreso del sur de la ciudad, en la conexión vial con nuestro aeropuerto”, destacó.

Asimismo agregó que habrá total apoyo para la reactivación en las líneas de tren entre Jalisco y Colima, así como otros proyectos que han sido planteados desde la presidencia de la República.

En otro orden de ideas, destacó que no permitirá más injusticias como las que proliferaron en los gobiernos de Movimiento Ciudadano: “Hoy Jalisco le pone un alto a los que prometieron refundar y sólo lo hundieron. Jalisco dice ya se van, fuera (…) Tendremos un gobierno honesto y sin corrupción. Propondremos una contralora que no dependa del Ejecutivo, cuyo titular será electo por el Legislativo, instalaremos una unidad de inteligencia financiera aquí en el Estado. En Morena estamos orgullosos de nuestros programas oficiales y eso es un derecho. Como segundo eje habrá bienestar para nuestro pueblo, fortaleceremos los programas sociales y también lo vamos a hacer con conocimiento de lo que le está doliendo a toda nuestra ciudad, a todos los municipios; en esto está el tema de salud, ustedes saben que este gobierno naranja está entregando credenciales para promover lo que no hicieron en el tema de salud, creen que con eso van a sustituir que no hayan hecho nada en estos seis años”.